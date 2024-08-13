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"Kuyu-16" operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 08:30 Güncelleme: 13.08.2024 08:50
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Kuyu-16 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-16" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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