İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

İran attığı adımlar ile olay yerindeki parmak izlerini siliyor

PARMAK İZLERİ SİLİNİYOR

İran'da olay yerindeki parmak izlerini siliniyor. Yakalanan 24 kişi buna işaret ediyor. İsmail Haniye suikastına yönelik vereceği cevap İsrail'e bir etki oluşturacak mı? 13 Nisan'dan sonra olduğu gibi havai fişek gösterisi mi yapacaklar? İran füzeleri havada ABD'de tarafından yok ediliyor işgal edilen topraklara füze gidip gittiği bile belli değil. Devrim Muhafızları el yükseltti ve kendi istediği şekilde sürpriz yaparak saldıracağını açıkladı. İran füze ve drone atacak bunu bütün Orta Doğu biliyor. Ancak Devrim Muhafızları Haniye'ye yönelik İsrail'in üst düzey bir ismine yönelik saldırı yapabilir. Bunu yapacak ajanları var. Şu anda müthiş bir propaganda yapıyorlar.