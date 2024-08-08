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İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 11:20 Güncelleme: 08.08.2024 11:21
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İran’da İsmail Haniye suikastı! İran’ın saldırı tehdidi sözde mi kalacak? İsrail’e karşı büyük misilleme ne zaman?

Geçtiğimiz hafta tüm dünyayı sarsan bir gelişme yaşandı. İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları’nın koruma bölgesinde Hamas lideri İsmail Haniye İsrail’in alçak saldırısında şehit düştü. Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bağlı Dâhiye semtinde ise Hizbullah’ın 2 numarası Fuad Şükür öldürüldü. 2 suikast sonrası Orta Doğu yangın yerine döndü. Hem İran’dan hem Hizbullah’tan katil devlet İsrail’e tehditler yağdı. İsrail ise Hizbullah ve Hamas’a yeni suikastlar yapılacağını belirtti. Peki savaş Orta Doğu’ya yayılacak mı? İran’ın saldırı tehdidi göstermelik mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Gazze'de 40 bine yakın insanı katleden soykırımcı İsrail'in saldırı ve suikastları sonrası Orta Doğu ateş çemberine döndü. Bölgede gerilim giderek tırmanıyor. O duraklardan biri olan Lübnan-İsrail sınırı. Hizbullah kamikaze dronelar ile İsrail askeri üssünü hedef alırken İsrail jetleri yine o bölgede sivilleri katlediyor.

ABD ile İran arasında misilleme pazarlığı ABD ile İran arasında misilleme pazarlığı

ABD TAHRAN'A BASKI KURUYOR

Öte yandan İsrail ile İran arasındaki gerilim savaşın eşiğine gelirken İsrail'i savunacağını yineleyen ABD'nin Orta Doğu'da devreye sokabileceği yaklaşık 45 bin askeri personeli, çok sayıda üssü, güçlü hava ve deniz filolarının olması bölgesel savaş endişelerini artırıyor. ABD'nin Tahran üzerindeki diplomatik baskıları ise sürüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

İran, şehit İsmail Haniye'nin kanı üzerinden büyük balık peşindeİran, şehit İsmail Haniye'nin kanı üzerinden büyük balık peşinde

HANİYE'NİN KANI ÜZERİNDEN PAZARLIK

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: ABD'den sızdırılan haberlerin arkasında; CIA ve Dışişleri yetkilileri Tahran'a gitmesi var. Bu da ABD kaynakları tarafından teyit edildi. İran cevap vermeden pazarlık yapıldı. ABD basını İran'ın 1 hafta içinde cevap vereceği için sürekli tarih veriyor. İran'ın İsmail Haniye suikastına yönelik olarak misilleme yapmaması için büyük bir balık alması lazım. İran'ın stratejik menfaatlerini karşılayacak bir balık alması lazım.

İran’ın stratejik menfaatlerini karşılayacak bir balık alması lazımİran’ın stratejik menfaatlerini karşılayacak bir balık alması lazım

HANİYE'NİN KANI ÜZERİNDEN OYUNLAR

Şu anda konuşulan konular var; Devrim Muhafızları'nın içindeki Mossad ajanlarının ismi iyi niyet mektubu şeklinde verildi. Bu şekilde yakalanan 24 tane isim var. İsrail basınında bombanın 9 saat önce Devrim Muhafızları'ndan 2 kişinin odaya yerleştirdiği yönünde haberler çıktı. İran roket atıldığını İsrail ise bomba konulduğunu söylüyor. Bunlar manipülasyon için yapılıyor.

Suikast hiçbir zaman aydınlanmayacakSuikast hiçbir zaman aydınlanmayacak

SUİKAST HİÇBİR ZAMAN AYDINLANMAYACAK

İsmail Haniye suikastı hiçbir zaman aydınlanmayacak. Aynı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi olayı gibidir. Eğer ki bunlar aydınlanırsa fincancı katırları ortalığı yıkar ve çok büyük başlar alınır. İran'daki suikastın arkasında olan görünmeyen istihbarat işbirlikçileri içerideki ve dışarıdaki isimler ifşa olur. Daha öncede söylediğim gibi Trump'ın tetikçi neden vuruldu? İsteseler canlı alabilirlerdi. Bu işlerin sosyolojisi budur.

İran attığı adımlar ile olay yerindeki parmak izlerini siliyorİran attığı adımlar ile olay yerindeki parmak izlerini siliyor

PARMAK İZLERİ SİLİNİYOR

İran'da olay yerindeki parmak izlerini siliniyor. Yakalanan 24 kişi buna işaret ediyor. İsmail Haniye suikastına yönelik vereceği cevap İsrail'e bir etki oluşturacak mı? 13 Nisan'dan sonra olduğu gibi havai fişek gösterisi mi yapacaklar? İran füzeleri havada ABD'de tarafından yok ediliyor işgal edilen topraklara füze gidip gittiği bile belli değil. Devrim Muhafızları el yükseltti ve kendi istediği şekilde sürpriz yaparak saldıracağını açıkladı. İran füze ve drone atacak bunu bütün Orta Doğu biliyor. Ancak Devrim Muhafızları Haniye'ye yönelik İsrail'in üst düzey bir ismine yönelik saldırı yapabilir. Bunu yapacak ajanları var. Şu anda müthiş bir propaganda yapıyorlar.

Kan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değilKan üzerinden pazarlık! İran’ın derdi Haniye değil KAN ÜZERİNDEN PAZARLIK! İRAN'IN DERDİ HANİYE DEĞİL
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