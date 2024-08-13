ABD’den Türkiye’ye İran’ı ikna talebi

Avrupa'da Rusya-Ukrayna, Afrika'da Etiyopya ile Somali arasında arabuluculuk yapan Türkiye'ye ABD'den yeni bir çağrı geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, ABD'nin Türkiye'den ve İran ile ilişkisi olan diğer müttefiklerinden, İran'ı Orta Doğu'daki gerilimleri azaltması konusunda ikna etmelerini istediğini belirtti.