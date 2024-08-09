ABD duyurdu: Gazze’de ateşkes görüşmesi için tarih netleşti! İsrailli bakana sert tepki: Skandal | İran’dan ilk açıklama

Mücahit Oktay:

"Burada tabi ki bir soru var: İran misillemesini önümüzdeki hafta ateşkes görüşmelerinden sonraya erteleyip ertelemeyeceği soruldu kendisine. Buna binaen verdiği cevap tırnak içinde okuyabilirim. Diyor ki "Önceliğimiz Gazze'de kalıcı bir ateşkes kurmak. Hamas tarafından kabul edilen herhangi bir anlaşma bizim tarafımızdan da kabul edilecek. İsrail rejimi son terör eylemiyle ulusal güvenliğimiz ve egemenliğimizi ihlal etti, meşru bir müdafaa bir hakkımız var. Bu Gazze'de ateşkes ile tamamen alakasız bir konu" diyor.

"Aslında hakkını saklı olduğunu söylüyor bir taraftan ama bir taraftan da bu ateşkes görüşmelerini iktaya uğratmamak için önümüzdeki bir hafta daha dikkatli olacağını söylüyor. Bunun için aslında önümüzdeki 1 hafta boyunca İran'ın İsrail'e saldırma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz."