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Bakan Hakan Fidan Mısır'da! Mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 17:00 Güncelleme: 05.08.2024 17:00
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Bakan Hakan Fidan Mısır’da! Mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısı...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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