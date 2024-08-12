İran, İsrail’e misilleme yapacak mı? A Haber’de İrfan Ülger açıkladı: Saldırı olursa İsrail’i perişan ederler!

Peki cephede neler yaşanıyor? İran neden bir misilleme yapmıyor? İran'ın olası bir misilleme sonrası İsrail'in buna yanıtı ne olur? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaşanan son gelişmeleri analiz etti. İşte Ülger'in açıklamalarından satır başlıkları;

"Uykusuz geceler başladı. Tüm dünya acaba ne olacak diyor. İran tabii stratejik sabrı olan bir ülke. Bu olayda ki tavrı ve tutumu uzun vadeli bir perspektifte hareket etme olarak yorumlayabiliriz. İran'ın tek başına kendisi veya vekilleri topyekün saldırı ile İsrail'i perişan edebilirler."