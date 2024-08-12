İran, İsrail'e misilleme yapacak mı? A Haber'de İrfan Ülger açıkladı: Saldırı olursa İsrail'i perişan ederler!
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak sivil katliamı gerçekleştiren İsrail, Orta Doğu'da tansiyonu giderek yükseltiyor. Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından İran ile İsrail arasında kriz yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından İran, İsrail'e misilleme sözü verdi. İsrail ise savaş durumuna geçti. Peki cephede neler yaşanıyor? İran neden bir misilleme yapmıyor? İran’ın olası bir misilleme sonrası İsrail’in buna yanıtı ne olur? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaşanan son gelişmeleri analiz etti. İşte detaylar…
7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni kana bulayan ve binlerce kadın-çocuk şehit eden İsrail Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Önce Gazze'yi hedef alan ardından Lübnan'a saldıran terör ordusu ile İran arasındaki gerilim de artmaya devam ediyor.
İsrail istihbarat teşkilatının güncel değerlendirmesine göre İran, Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine misilleme olarak doğrudan İsrail'e saldırmaya hazırlanıyor. Teşkilat, misilleme saldırısının birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğine inanıyor.
Peki cephede neler yaşanıyor? İran neden bir misilleme yapmıyor? İran'ın olası bir misilleme sonrası İsrail'in buna yanıtı ne olur? A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger yaşanan son gelişmeleri analiz etti. İşte Ülger'in açıklamalarından satır başlıkları;
"Uykusuz geceler başladı. Tüm dünya acaba ne olacak diyor. İran tabii stratejik sabrı olan bir ülke. Bu olayda ki tavrı ve tutumu uzun vadeli bir perspektifte hareket etme olarak yorumlayabiliriz. İran'ın tek başına kendisi veya vekilleri topyekün saldırı ile İsrail'i perişan edebilirler."
"Burada sabırlı davranıyor çünkü ABD'nin bir başka planı var oda İran'ı parçalara ayırmak. ABD 45 yıldır bunun için çalışıyor. Diğer bir sebebi de uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin akamete uğramasından tedirgin oluyor."
"Gazze'de bir ateşkes sağlandığı takdirde İran misilleme hakkından feragat edebilir. Fakat genel olarak baktığımızda dini liderin buna güçlü bir şekilde cevap vereceği mesajı çok önemli. Fakat bu mesaj 15 günde veya 1 ay içerisinde verilecek diye bir durum içermiyor. Aslında birazda zamana yayılarak gelişmelere göre pozisyon almayı öne çıkarıyor."
ABD'NİN DENİZALTI HAMLESİ NEYİ DEĞİŞTİRİR?
"7 Ekim'de çatışmalar başladığında da İran, İsrail'in bulunduğu bölgeye uçak ve savaş gemileri göndermişti. Karşınızda hava, kara ve deniz kuvvetleriyle karşılık veren bir ordu yok gerilla savaşı veren Hamas savaşçıları var. Niye bu kadar yığınak yaptılar çünkü İran bu işe müdahale olmasın caydırıcılık sağlansın. Korkutalım dediler."
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