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Talep ABD'den geldi! Bakan Fidan Blinken ile Gazze'yi görüştü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 17:05 Güncelleme: 12.08.2024 17:36
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Talep ABD’den geldi! Bakan Fidan Blinken ile Gazze’yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti. Öte yandan Bakan Fidan, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'a, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Arşiv foto! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony BlinkenArşiv foto! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, İsrail ile Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimin ele alındığı vurgulanan paylaşımda, "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye'nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail'in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

"İSRAİL'E BASKI KURULMALI"

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Hamas'ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirttiğinin altı çizilerek, "Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti." bilgisi verildi.

Fidan'ın ayrıca bölgede artan gerilimin kaygı verici olduğunu söylediği aktarılan paylaşımda, Blinken'a, İsrail'in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.

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