Kayseri’deki provokasyona 474 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Millete komplo kuranlar karşılığını görecek

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.