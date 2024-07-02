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Kayseri'deki provokasyona 474 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Millete komplo kuranlar karşılığını görecek

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:31 Güncelleme: 02.07.2024 13:41
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Kayseri’deki provokasyona 474 gözaltı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Millete komplo kuranlar karşılığını görecek

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı şehirlerde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemlerle ilgili 474 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanların 285’inin uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz gibi suçlardan adli kaydı olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülke genelinde bazı illerde dün gece Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayseri'de meydana gelen çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285'inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Kıymetli Vatandaşlarım; Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

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