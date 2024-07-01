AK Parti Kızılcahamam kampı! Erdoğan liderliğinde genel muhasebe: Hangi konular ele alınacak?
AK Parti'nin Kızılcahamam'da süren kampında 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Parti çalışmalarının da ele alınacağı kampta; ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm başlıkları altında bakanlar sunum yapacak. Başkan Erdoğan'ın da belediye başkanlarına hitap ettikten sonra genel istişare ve değerlendirme yapması bekleniyor.
AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' sürüyor.
Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya geldi.
YEREL SEÇİMLER ELE ALINACAK
Kampın ikinci günü olan bugün de (1 Temmuz 2024) 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konularının ele alınması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.
KAMPTA EKONOMİ, TARIM, TURİZM, ULAŞTIRMA, ENERJİ SUNUMU
Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.
Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.
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