İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Kayseri’deki paylaşımlara ilişkin açıklama: 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.
Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.
63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.
"PROVOKASYONLARI TAKİP EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları şöyle:
Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.
Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.
Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz.
NE OLMUŞTU?
Kayseri'de küçük kız çocuğun Suriye uyruklu bir şahıs tarafından taciz edilmesi üzerine vatandaşlar sokaklara döküldü.
"ŞAHIS GÖZALTINDA..."
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.
Valilik şu ifadeleri kullandı: "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: EN AĞIR CEZAYI ALACAK
Bazı basın yayın organlarında "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.
Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, yaşanan sokak olayları sonucunda 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İşte Yerlikaya'nın o açıklamaları
Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.
Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir.
Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır.
Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir.
Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.
İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde bulunan tuvalette Suriye uyruklu İ.A'nın (26) amcasının kızı 7 yaşındaki Suriyeli M.A'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaşanan olaylarla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.
Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.
SURİYELİ TACİZCİ TUTUKLANDI
Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.
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