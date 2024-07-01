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Kayseri'deki olaylarda MOSSAD ve FETÖ devrede! O paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı...

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 12:41 Güncelleme: 01.07.2024 12:53
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Kayseri’deki olaylarda MOSSAD ve FETÖ devrede! O paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı...

Kayseri'de Suriyeli bir şahsın, amcasının kızı olan 7 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesinin ardından sokaklar karıştır. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken sapık gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuğu koruma altına alırken, sokaklardaki olaylara MOSSAD ve FETÖ müdahil oldu. İki örgüte ait hesaplardan yapılan paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...

Türkiye'nin gündemi Kayseri'de yaşanan cinsel istismar olayıydı. Suriyeli bir erkeğin dükkanda 7 yaşındaki Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine bölgede gerilim tırmandı. Mahallede toplanan vatandaşlar olaya tepki gösterirken polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

KAYSERİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Çıkan olayların ardından Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

AİLE BAKANLIĞI: MAĞDUR ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da taciz iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada 7 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığını vurgulandı.

MOSSAD ANINDA DÜĞMEYE BASTI

İstismar olayının üzerine sosyal medyada MOSSAD kontrolündeki hesaplar düğmeye bastı. Kayseri'de Suriyeliler üzerinden provokasyon yapmak isteyen hesaplar Türkiye karşıtı paylaşımlar yaptı. MOSSAD kontrolündeki hesaplardan yaşanan olaylara atıfta bulunularak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" ifadeleri kullanıldı.

FETÖ DE DEVREDE

Gerilim sonrası provokasyon içeren paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu ise Sinan Ateş davası öncesi bir elin milliyetçiliğin merkezi Kayseri sokaklarını ateşe verdiğini yazdı.

HALKI GALEYANA GETİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Öte yandan X'te sohbet odalarında FETÖ'cüler halkı galeyana getirmek için sohbet odaları açtı.

"FETÖ'CÜ HAİN SANA BURADAN EKMEK ÇIKMAZ"

FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.

Kayseri’de küçük çocuğa tacizKayseri’de küçük çocuğa taciz

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