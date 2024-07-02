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Bakan Yaşar Güler'den birlik komutanlarına Suriye provokasyonu ile ilgili net mesaj: Başarısız kılınacaktır

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 02.07.2024 13:32
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Bakan Yaşar Güler’den birlik komutanlarına Suriye provokasyonu ile ilgili net mesaj: Başarısız kılınacaktır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın komuta kademesinin katılımı ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarına video konferans aracılığı ile seslendi. Suriyeli sığınmacılar konusundaki provokasyonlara dikkat çeken Bakan Güler, "Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi" denildi.

"BAŞARISIZ KILINACAKTIR"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli sığınmacılar konusunda yaşanan provokasyonlarla ilgili de konuştu. Bakan Güler, "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." ifadelerini kullandı.

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