Bakan Yaşar Güler'den birlik komutanlarına Suriye provokasyonu ile ilgili net mesaj: Başarısız kılınacaktır
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK'nın komuta kademesinin katılımı ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarına video konferans aracılığı ile seslendi. Suriyeli sığınmacılar konusundaki provokasyonlara dikkat çeken Bakan Güler, "Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin katılımı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi" denildi.
"BAŞARISIZ KILINACAKTIR"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriyeli sığınmacılar konusunda yaşanan provokasyonlarla ilgili de konuştu. Bakan Güler, "Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye'ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...
- Polis, başkomiser zamlı maaşlar 2024 | EGM polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni emekli polis, emekli başkomiser aylıkları...
- Zamlı 2024 Bekçi maaşları ne kadar? Temmuz ayı çarşı ve mahalle bekçisi maaş zammı | İlkokul, lise, üniversite mezunu zam oranı...
- ZAMLI Genel Müdür 1/4 maaşları ne kadar oldu? 2024 Temmuz yeni Genel Müdür maaşlar kaç TL?
- Aile Yardımı zamlı ne kadar oldu? 2024 Temmuz memur aile çocuk yardımı kaç TL? Zamlı Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı...
- Engelli maaşı, evde bakım parası, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı... Zamlı 2024 temmuz maaş tablosu ayukka çıktı!
- Türkiye'de il haritası sıfırlanıyor! 82 83 84 85 plakalı iller çizildi
- Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı sonrası yaşlılık maaşı kaç TL?
- Zamlı Dul maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı ile dul ve yetim aylığı arttı mı, kaç TL oldu? %75-50-25 hisseye göre hesaplama...
- Evde Bakım Maaşı Zamlı kaç TL olacak? 2024 Temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatacak?
- Kira artış oranı belli oldu mu? 3 Temmuz 2024 TEFE-TÜFE iş yeri, dükkan, ev kira artışı ne kadar? %25 zam sınırı bitti mi?