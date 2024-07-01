Önce Kayseri şimdi Suriye’nin kuzeyi! Yeni bir ’Gezi’ye mi hazırlık yapılıyor?

Gazeteci Murat Özer:

"Kayseri'deki olaylardan önce de zaten bu zaten eylem yapılması için gündüzden çağrılar yapıldığını biliyoruz. O açıdan doğrudan Kayseri'deki olaylara misilleme olarak yapılmış bir şey değil."

"ERDOĞAN VE ESAD DİYALOĞUNA MİSİLLEME"

"Erdoğan ve Esad arasındaki diyaloğa misilleme ile alakalı. Yani halkın provoka eden sokağa döken yapıların bütün çağrıların metinlerinde, Esad ile Türkiye arasındaki yapılacak görüşmeler noktasında kendilerinin Esad'a teslim edileceği, Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki yerlerin teslim edileceği şeklinde bir şayia dolaşıyor."