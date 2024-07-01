Önce Kayseri şimdi Suriye'nin kuzeyi! Yeni bir 'Gezi'ye mi hazırlık yapılıyor?
Dün Kayseri'de Suriye uyruklu bir şahıs tarafından küçük bir kıza gerçekleştirilen taciz iddiaları sonrası Kayseri'de birçok kişi sokaklara dökülmüş ve Suriyelilere ait dükkanlar yakılmıştı. Bu olayın hemen ardından Afrin'de ve bazı bölgelerde provokasyoncular tarafından Türk plakalı bazı tırlarını ateşe verdi ve Türk bayrağı hedef alındı. Bu yaşananlar sonrası akıllarda Kayseri'deki olaylar ve Afrin'de yaşananlar arasında bir bağlantı olup olmadığı soruları geldi. A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Murat Özer, Gazeteci Ceyhun Bozkurt ve Akademisyen Stratejist Kemal Olçar konuyu değerlendirdi.
Kayseri'de yaşanan taciz olaylarının ardından sokaklarda dökülen bir grup Suriyelilerin dükkanlarına saldırdı ve nefret söylemlerinde bulunuldu. Olayın hemen ardından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de Türk bayrağı hedef alınarak çirkin bir provokasyon düzenlendi.
Bu iki önemli konunun bağlantılı olup olmadığı merak ediliyor. A haber canlı yayınına katılan uzman isimler konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar..
Gazeteci Murat Özer:
"Kayseri'deki olaylardan önce de zaten bu zaten eylem yapılması için gündüzden çağrılar yapıldığını biliyoruz. O açıdan doğrudan Kayseri'deki olaylara misilleme olarak yapılmış bir şey değil."
"ERDOĞAN VE ESAD DİYALOĞUNA MİSİLLEME"
"Erdoğan ve Esad arasındaki diyaloğa misilleme ile alakalı. Yani halkın provoka eden sokağa döken yapıların bütün çağrıların metinlerinde, Esad ile Türkiye arasındaki yapılacak görüşmeler noktasında kendilerinin Esad'a teslim edileceği, Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki yerlerin teslim edileceği şeklinde bir şayia dolaşıyor."
TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN SALDIRI
"Şuana kadar eylemler Afrin'de başladı ama El Bab'a sıçradı. El Bab'da yoğun bir Arap nüfus var, orada da benzer eylemler o kadar şiddetli olmasa da. Bayrak yakılan hadise Ebu Seleme sınır kapısında gerçekleşti. Şuanda olayların gerçekleşmediği yerler Suriye Milli Ordusunun Türkmen unsurlarının güçlü olduğu Çobanbey Crebalus hattında sınır bölgelerinde bir eylemden söz edilemiyor."
"Çünkü orada Suriye milli ordusunun Türkmen komutanları çok güçlüler, sınır kapılarını da onlar koruyorlar. Doğal olarak Türkmen nüfusu da yoğun olduğu için Türkiye'ye yönelik herhangi bir provokasyona katılabilecek bir kitle daha az olduğunu söyleyebiliriz."
PROVOKASYON DALGASIYLA AMAÇLANAN NE?
"PKK orada bir devlet kurmak niyetinde. Ve bunun Suriye'deki Esad rejiminin de "Türkiye ile anlaşabiliriz" noktasına gelmesinde 2 temel gerekçe var. 2016'daki Türk Silahlı Kuvvetlerin yaptığı operasyonlardan sonra Suriye muhalefeti ile Esad arasındaki çatışmalar büyük ölçüde durmuş durumda. Haliyle Esad rejimi ile muhalifler arasında bir TSK çatışma yapılmaması için bir güç unsuru olarak bulunuyor."
"Suriye'de rejim açısından da şöyle bir gerçek var; ABD'nin bölgedeki planı bu haliyle devam ederse Suriye kesin olarak bölünecek, Suriye'nin bir parçasında bir PKK'nın kurduğu devlet olacak, Esad rejimi zaten sadece Şam ve çevresini kontrol edebiliyor."
KAYSERİ'DEKİ OLAY
Gazeteci Ceyhun Bozkurt:
"Reaksiyon vermek için birileri olayı köpürttü. MOSSAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı görsünler arkasında kim olduğunu çözsünler. MOSSAD Cumhurbaşkanına hakaret ifadesi de kullanarak orada atılan bazı sloganları paylaşarak bir paylaşım yaptı."
"Genelde istihbarat servisleri kendisi çıkarmasa bile bu tür vakaları daha da genişletmek, hedef ülkeye yönelik kullanmak için arttırılar. Reaksiyon vermek için birileri olayı köpürttü. Ya başlangıç kendiliğinden oldu ve birileri olayı köpürtmek, arttırmak istedi ya da başlangıcında zemini hazırladılar. Bunda provokasyon izi, istihbarat izi yüzde 100 var. İstihbarat servisleri bu tür ortamları sever."
"GAZZE'DE SOYKIRIMI KİM YAPIYORSA KAYSERİ'DE ONUN İZİNİ ARAYIN"
"Kayseri'de reaksiyonun sertleşmesi için her türlü zemin hazırlanmış. Bu provokatif kitle Türk polisine de saldırdı. 10 polisimiz yaralıydı.Suriye'yi karıştıranlar Türkiye ve Suriye arasında diyaloğu da engellemek için her şeyi yaptılar, yapacaklar da."
"Türkiye terörü çözmeye çalışıyor, Suriyelilerin evlerine dönmesi sürecini işletmeye çalışıyor ve birileri bunu yaptı. Suriye'de iç savaşı kim çıkarttıysa, terör örgütünü kim besliyorsa, bugün Gazze'de kim soykırım yapıyorsa, emperyalist plana kim sahipse Kayseri'de onun izini arayın."
ÖNCE KAYSERİ ŞİMDİ DE SURİYE'NİN KUZEYİ
Akademisyen Stratejist Kemal Olçar:
"Esad ile yapılacak olan yakınlaşmalar geriye dönüşleri de engellemek için yapılan bir provokasyonun işaretidir. Bu tür iç olaylardan sonra, büyük bir olay bekliyoruz."
GEZİ OLAYLARINA HAZIRLIK MI?
"Temmuz 2015 Gezi olayına hazırlık gibi algılıyorum. Bu tür iç olaylarda özellikle katılımcı bin kişi olsun, bunların taş çatlasın 100 kişisi konuyu biliyordur, geri kalan 900'ü konunun dışındadır. İçeride de sorunlar var maalesef. İçeride de bunları sürekli körükleyen, tahrik eden gruplar var."
SOKAKLARI KİM KARIŞTIRMAK İSTİYOR?
Meseleyi, egzajere edip büyük bir planın parçası, veya gelecekte başımıza büyük bir haller gelecekmiş gibi provoke eden gruplarda siyasi partiler de var. İstihbarat örgütlerinin savaşları veya demografiyi dizayn eden CIA olabilir ama içeride bile bunu teşvik edenler olabilir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dikkat! Parfümünüz böyle görünüyorsa kullanmayın!
- Karpuzu buzdolabına koymadan önce dikkat! Bu sebebi duyunca şaşıracaksınız!
- Gizli boya fırçasını 9 saniyede bul! Kimse yapamıyor süper zor bulmaca! %99'u başarısız oldu
- Çamaşır suyuna son! Bardak lekelerini yok eden doğal formül
- Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı, ne zaman son? %25 kira zam sınırı kalkınca ne olacak? Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
- SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B'liye yeni maaş tablosu: Emekli maaşlarına zam oranı meydana çıktı: 10.000 TL, 11.500 TL, 14.250 TL alana...
- Bedelli askerlik ücreti değişti! Yeni zamlı oran oluştu: İşte 2024 temmuz hesabı...
- Türkiye'nin en zeki ili hangisi? İşte IQ seviyesine göre illerin sıralaması!
- Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? MEB-2024 Öğretmen ataması mülakatları giriş belgesi nasıl alınır?
- Resimlerin arasındaki 3 farkı bul! 501 kişi denedi sadece 10'u 15 saniyede bulabildi
- Emekliliğiniz tehlikede! Bu 3 harfe dikkat: SSK, Bağ-Kur...
- 1994 1996 1999 2001 2008 SGK girişine emeklilik jesti! SGK şartları sıraladı