Sigarasız nesil için harekete geçildi! Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası yeni çalışma: Taslak hazırlanıyor

100 STERLİN CEZA KESME YETKİSİ

Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor. Tütün kullanımı, İngiltere'de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme karşılık geliyor.

Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor. Sağlık Bakanı Victoria Atkins yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere'deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.