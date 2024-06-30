Kayseri'de küçük çocuğa taciz! Vatandaş sokağa döküldü! Bakanlıktan açıklama: En ağır cezayı alması için takipte olacağız
Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahsın küçük kız çocuğa taciz etmesinin ardından bir grup vatandaş sokağa çıktı. Vatandaşlar yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçları ateşe verirken çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Kayseri'de hareketli geçen gecede tacizci sapık gözaltına alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşanan skandala ilişkin "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı. Diğer yandan olaylar sonrası yabancı uyruklu kişilerin ev, dükkan ve araçlarına verilen zarar gün ağarınca ortaya çıktı. İşte detaylar...
"ŞAHIS GÖZALTINDA..."
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde şahsın emniyet birimlerince gözaltına alındığını açıkladı.
Valilik şu ifadeleri kullandı: "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur.
"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: EN AĞIR CEZAYI ALACAK
Bazı basın yayın organlarında "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.
Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır.
Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin, 5 yaşındaki aynı uyruklu kız çocuğunu taciz ettiği iddiası üzerine, yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı.
Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü. Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından bölgede, sessizlik olduğu gözlendi. Polis ekipleri bölgede devriye atarak güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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