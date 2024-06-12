Depremi 117 saniye önce bildirecek EDIS sistemi için bilim insanları toplandı

Türkiye'de Deprem Erken Uyarı Sistemi'nin Kurulumu ve Kullanıcılara Sinyal Verilmesi Projesi kapsamında oluşturulan akademik danışma bilim kurulu ve istişare kurulu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 15.00'da toplandı. Toplantıda, Türkiye'de bulunan 10 üniversiteden deprem bilimci, afet yönetim uzmanı, sosyolog, psikolog gibi farklı alanlardan öğretim üyeleri ile iş dünyası ve STK temsilciler de yer aldı. Kurula ayrıca ABD, Japonya, İtalya, Meksika ve Tayvan'dan da bilim insanları da dahil edildi.

Dünyada sadece 5 ülke tarafından kullanıldığı aktarılan deprem erken uyarı sisteminin, Türkiye'de de EDIS'in oluşturulmasından sonra fabrikalarda, hızlı trende, AVM'lerde ve bazı bölgelerde pilot olarak kullanıldığı belirtildi.