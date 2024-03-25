CHP’deki para kulesi skandalına pankartlı gönderme: Kimine şehrin çilesi, kimine para kulesi! Laf var icraat yok, budur CHP belediyesi
Türkiye, İstanbul'un çilesi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. Para kulelerinde tüm okların hedef gösterdiği CHP'li Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir canlı yayında yapılan usulsüzlüğü aklamaya çalışarak, "Türkiye'de olan bir durum" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan skandal gündemdeki sıcaklığını korurken, para kulesine pankartlı bir gönderme yapıldı. Başkan Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği miting öncesi alanda açılan pankartta, "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" yazılı ifadeler dikkat çekti.
CHP'deki para sayma skandalı her geçen gün büyüyerek devam ediyor.
Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.
İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı geldi.
KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi. İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
OKLAR İMAMOĞLU'NU GÖSTERİYOR
Olayda bahsi geçen binayı satan Avukat Gökhan Taştapan ise Ekrem İmamoğlu'nu işaret edip "Paranın tesliminin ofisimde yapılmasını Ekrem İmamoğlu'nun ekibi istedi" ifadelerini kullandı.
"SÜRECİ FATİH KELEŞ VE TUNCAY YILMAZ YÖNETTİ"
Taşkapan, satın alma sürecini Kaftancıoğlu'nun başlattığını ancak ilerleyen süreçte el çektirildiğini düşündüğünü ve sürecin devamını Fatih Keleş ile ismini basından öğrendiği Tuncay Yılmaz'ın yönettiğini söyledi.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İmamoğlu'nun belediye içerisinde paralel bir yapı oluşturduğunu ve bu yapının başında para sayma skandalında adı geçen Fatih Keleş'in de olduğunu söyledi.
KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU DEDİ
CHP'deki paradan kule skandalının etkileri sürerken topa yardımcısı da işin içinde olan Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu'nun, "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" diyerek İmamoğlu'nu işaret ettiği öğrenildi.
SKANDAL AÇIKLAMA: PARALARI NEDEN SAYDIĞIMI HATIRLAMIYORUM
CHP'lilerin para sayma görüntülerinde yer alan mal sahibi Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Yılmaz, "Ben bu paraları neden saydığımı hatırlamıyorum." dedi.
CHP'YE PANKARTLI GÖNDERME: KİMİNE ŞEHİR ÇİLESİ, KİMİNE PARA KULESİ"
Yaşanan skandal gündemdeki sıcaklığını korurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'da düzenlediği miting öncesi Kadeş Barış Meydanı'nda CHP'ye yapılan pankartlı gönderme dikkat çekti.
Miting alanında açılan pankart ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine gönderme yapıldı.
Pankartta "Kimine şehrin çilesi, Kimine para kulesi, Laf var icraat yok, Budur CHP belediyesi" yazılı ifadeler dikkat çekti.
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