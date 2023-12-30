İmamoğlu'nun yakın adamı Özgür Karabat'tan yargı skandal! Kirli geçmişini örtbas edemedi: Bodrum'dan önce kaç ilin adliyesini dolaştı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen ve CHP'nin kasası konumundaki Özgür Karabat, kirli geçmişini örtbas etmek için geçtiğimiz günlerde Bodrum'dan aldırdığı skandal karar ile tam 254 habere sansür getirtmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Kararın altında da Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin imzası var. Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun başlattığı soruşturma nasıl sonuçlanır göreceğiz ama şunu da merak ediyorum: Özgür Karabat, Bodrum'dan önce Sivas ve Erzincan gibi kaç ilin adliyesini dolaştı?" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'nin Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkındaki 254 habere Hakim Fatih Kale'nin yönettiği Bodrum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde erişim engeli kararı çıkarttırdı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu kibri ve yargı skandalı" adlı yazısında, "İkinci skandal da yine İmamoğlu ile ilişkili. İmamoğlu'nun İBB'deki en yakın adamı, paradan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, kurultay sürecinin "çantası"yla meşhur ismi Özgür Karabat, birkaç gün önce müthiş bir yargı skandalına imza attı.
Kendi adının karıştırıldığı seks skandalı ve İBB'deki yolsuzluklarla ilgili tam 254 haberi yargı kararıyla kaldırttı.
İlk kez Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi skandala dönüştüren de bu yargı kararlarının İstanbul veya Ankara'da değil Muğla'nın tatil beldesi Bodrum mahkemelerinden alınmasıydı. Önce Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.
O mahkeme hâkimi, Karabat'ın kendisiyle ilgili kararları onaylıyor ama İBB ile ilgili olanları reddediyor. Tabii bu Karabat'ı durdurmaya yetmiyor.
Bu kez 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuruyor. 254 haberin kaldırılmasına bu mahkeme karar veriyor.
Neresinden bakarsanız bakın, skandal bir karar. Kararın altında da Bodrum 2. Sulh Ceza Hâkimi Fatih Kale'nin imzası var.
Hâkim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) başlattığı soruşturma nasıl sonuçlanır göreceğiz ama şunu da merak ediyorum: Özgür Karabat, Bodrum'dan önce Sivas ve Erzincan gibi kaç ilin adliyesini dolaştı?" ifadelerini kullandı.
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