İmamoğlu’nun yakın adamı Özgür Karabat’tan yargı skandal! Kirli geçmişini örtbas edemedi: Bodrum’dan önce kaç ilin adliyesini dolaştı?

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "İmamoğlu kibri ve yargı skandalı" adlı yazısında, "İkinci skandal da yine İmamoğlu ile ilişkili. İmamoğlu'nun İBB'deki en yakın adamı, paradan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı, kurultay sürecinin "çantası"yla meşhur ismi Özgür Karabat, birkaç gün önce müthiş bir yargı skandalına imza attı.

Kendi adının karıştırıldığı seks skandalı ve İBB'deki yolsuzluklarla ilgili tam 254 haberi yargı kararıyla kaldırttı.

İlk kez Sabah Gazetesi'nde çıkan haberi skandala dönüştüren de bu yargı kararlarının İstanbul veya Ankara'da değil Muğla'nın tatil beldesi Bodrum mahkemelerinden alınmasıydı. Önce Bodrum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gidiyor.