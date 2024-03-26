CHP’nin olaylı kurultay gecesinde İmamoğlu’ndan büyük şantaj! Kılıçdaroğlu’na yakın isim Başaran açıkladı: Küfürler havada uçuştu



"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"

Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.

STÜDYODAKİLER: "DİLİM TUTULDU"

Stüdyodakiler duydukları karşısında "Dilim tutuldu" diyerek tepki verdi.

Öte yandan Nuray Başaran, CHP'li isimlerin birbirlerine gerçekleştirdiği operasyonları anlattı: "Kemal bey, Faik Öztrak'a 'Ekrem bey divan başkanı olsun, Özlem Çerçioğlu da yardımcısı olsun' diyor, Öztrak da Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'den Özlem hanımı aramasını ve teklifi iletmesini istiyor fakat Yunus Emre, Özlem hanımı aramadığı halde 'arayıp teklifi ilettiğini ama kabul etmediğini' söylüyor. Kurultay'dan bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte Çerçioğlu ve Öztrak'ın konuşması sonrası olay ortaya çıkıyor."