CHP'nin olaylı kurultay gecesinde İmamoğlu'ndan büyük şantaj! Kılıçdaroğlu'na yakın isim Başaran açıkladı: Küfürler havada uçuştu
"Değişim" tartışmalarıyla kurultaya giden CHP'de 13 yıldır koltukta oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile hareket eden "tavşan" aday Özgür Özel'e seçimi kaybetmişti. Kılıçdaroğlu'nun hegemonyasının sona ermesiyle kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katılığı canlı yayında İmamoğlu'nun şantajını anlattı. Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey’e dedi ki “Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim” dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular" dedi. Öte yandan Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi canlı yayında açıklayarak, CHP İstanbul İl Başkanlığının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun "Makbuz var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
Hatırlanacağı üzere 5 Kasım 2023 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga, kaos ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yeni genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel olmuştu.
"İLK KEZ KURULTAYDA GENEL BAŞKANLIĞI KAYBEDEN İSİM"
Olaylı kurultay süreci sonrası arkadan hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ermiş, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçmişti.
KURULTAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katılığı canlı yayında tek tek anlattı.
"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"
Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.
STÜDYODAKİLER: "DİLİM TUTULDU"
Stüdyodakiler duydukları karşısında "Dilim tutuldu" diyerek tepki verdi.
Öte yandan Nuray Başaran, CHP'li isimlerin birbirlerine gerçekleştirdiği operasyonları anlattı: "Kemal bey, Faik Öztrak'a 'Ekrem bey divan başkanı olsun, Özlem Çerçioğlu da yardımcısı olsun' diyor, Öztrak da Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'den Özlem hanımı aramasını ve teklifi iletmesini istiyor fakat Yunus Emre, Özlem hanımı aramadığı halde 'arayıp teklifi ilettiğini ama kabul etmediğini' söylüyor. Kurultay'dan bir gün önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte Çerçioğlu ve Öztrak'ın konuşması sonrası olay ortaya çıkıyor."
Nuray Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımında yer alan Bülent Kuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeyi canlı yayında açıklayarak, CHP İstanbul İl Başkanlığının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun "Makbuz var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.
"PARA KULELERİ BANA CİNAYET GİBİ GELİYOR"
Başaran, İmamoğlu'nun "makbuz" yalanı hakkında Bülent Başaran ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:
"Bir gazeteci olarak baktığımda "para kuleleri" cinayet gibi geliyor. Bülent Bey telefonda bana şöyle dedi: "Bir gazeteci olarak baktığımda "para kuleleri" cinayet gibi geliyor. Bülent Bey telefonda bana şöyle dedi:
"KAMPANYA PARAMIZ DA BAĞIŞ HESABIMIZ DA YOK"
'Bu binanın (CHP İl Binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP Bunları açıklamalıdır.'
"CHP'DEN BUNLARIN DEKONTLARINI GÖRMEDİK"
Bugünde kadar biz maalesef CHP Genel Merkezi'nden bunların dekontlarını görmedik. Farklı farklı şeyler gördük. CHP içinden ciddi bir kurumsal açıklama gelmedi.
Bülent Bey'e, 'Bu evrakları siz aldınız mı, partide var mı' diye sordum. Bülent Bey de, 'Bu konuda bir sorun görmediğim için kendime bir evrak almadım. Çünkü evrak bir güven sorunu yaşarsanız alınır. Ben yaptığımız işlemde bir sorun görmediğim için bir evrak almadım.
"MAKBUZ GEREKİYOR, KALDI Kİ BANKA KAYITLARI YOK"
Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL'dir. O tarihte 50-55 bin TL'ydi.' diyor.
TL üzerinden gidersek, kayıtlarda 15 Milyon diye bir rakam söz ediliyor. Bu 15 milyonun da elden bağış bile olsa makbuzu olması gerekiyor. Kaldı ki banka kayıtları yok.
"BÖYLE BİR BAĞIŞ HESABI YOK"
Bir de Bülent Bey'in bana açıklamalarında, "Böyle bir bağış hesabı yok" diyor. Bir de biliyorsunuz il başkanlıkları bağış hesabı açamıyor. Bülent Bey'in söylediklerinden anlıyorum ki, CHP Genel Merkezi'nin böyle bir bağış hesabı yok. "Bir Tuğlada Sen Koy" kampanyasıyla ilgili Mustafa Çiçek'in de söylediğine göre de, böyle bir kayıt yok.
İMAMOĞLU GAZETECİYİ AZARLAYARAK "MAKBUZ VAR" DEMİŞTİ
İmamoğlu, 13 Mart tarihinde CHP'deki para sayma skandalı ile ilgili kendisine sorular yönelten gazeteciye kızarak cevap vermişti.
Gazetecinin İBB Spor Klübü çantasıyla taşınan balya balya paralara ilişkin, "Parti genel merkezi bir makbuz yayımlayamadı, bağışlar makbuz karşılığı yapılıyormuş." sözleri üzerine İmamoğlu, "Biz öyle avroları sıfırlamayı bilmeyiz. Makbuz var, kendi aralarında teslim, tesellüm var. Eksik bir işlem olabilir" şeklinde karşılık vermişti.
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