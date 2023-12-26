Karabatak işler! Karanlık geçmiş bir kez daha gün yüzüne çıktı: Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve PM Üyesi Özgür Karabat, hakkındaki cinsel ilişki kasedi skandalı ve İBB ihalelerindeki yolsuzluk, santaj iddiaları gibi haberlerin de olduğu 254 haberi kaldırttı. Akıllara durgunluk veren karanlık geçmişi ile CHP'de boy göstermeye devam eden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen, CHP'nin kasası Özgür Karabat'ın kararı Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Yerel seçimlere giderayak eşi benzeri görülmemiş operasyonda 254 haber erişim engeli getiren Fatih Kale isimli hakimin bu garabet kararı neye göre verdiği kamuoyunda merak konusu oldu. Öte yandan, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararın içindeki 'bozulan tramvay' haberine erişim engelinin getirilmesi İBB'deki hizmet skandalının gerçek yüzünü örtbas etme çabasını ortaya sermiş oldu.
31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler' öncesi CHP'nin karanlık geçmişini örtbas etme çalışmaları hız kazandı.
KARABATAK İŞLER!
İBB'deki para ilişkileri, aldığı ihaleler, kaset, yolsuzluk, santaj gibi skandal bir geçmiş ile sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat, hakkında çıkan haberleri kaldırtmak için harekete geçti.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARAR!
Karabat'ın başvurusu sonrası mahkeme eşi benzeri görülmemiş bir karara imza attı. Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde görevli Hakim Fatih Kale, 254 habere erişim engeli getirdi. Kale'nin hangi gerekçe ile bu garabet kararı aldığı ise merak konusu oldu. Çıkan karar sonrası 'Özgür Karabat, Bodrum 2.Sulh Ceza Hakimliği'ni bilerek mi seçti?' sorusu da bir başka tartışma konusu olarak kamuoyunda konuşulmaya başlandı.
ÖZGÜR KARABAT, EKREM İMAMOĞLU'NUN EN YAKINLARI ARASINDA
Hakkında çıkan 254 haberi Bodrum'daki mahkemenin kararı ile kaldırtmayı başaran Özgür Karabat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakınları arasında yer alıyor. Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firma İETT'den 4.1 milyarlık bakım ve onarım ihalesini aldı. İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e baskı kurarak Karabat'ı CHP'nin kasasına koymayı başardı. Ayrıca Karabat, İmamoğlu'nun kontenjanından Parti Meclisi'nde de yer alıyor.
İŞTE KALDIRILAN O HABERLER VE CHP'Lİ ÖZGÜR KARABAT'IN KARANLIK GEÇMİŞİ!
AHABER.COM.TR DOSYALARLA ORTAYA KOYDU
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İstanbul'da ulaşım rezaleti! Seyir halindeki otobüsün kapısı düştü
İstanbul, Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümüne bir kez daha toplu taşıma araçlarının arızalanmasıyla uyanmıştı. T1 Bağcılar-Kabataş Tramvay hattının Topkapı durağında yaşanan tramvay arızasının ardından Esenyurt'ta seyir halindeki otobüsün kapısı düşmüştü.
KASA KİMLERE EMANET!
Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine önce tavşan aday Özgür Özel'in anahtar listesine giren, ardından da PM'ye adını yazdıran Karabat, son olarak da partinin yeni genel saymanı olmuştu. Öte yandan, CHP Milletvekili Özgür Karabat'a partinin kasası emanet edildi.
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CHP'de rezalet olay! Şantajcılara skandal teklif
Taciz ve cinsel istismar skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de, kaset şantajıyla karşı karşıya kalan Denizli Milletvekili Teoman Sancar istifaya zorlanırken, seks kasetiyle gündeme gelen İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve sekreterinin annesiyle ilişki yaşayan Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na sahip çıkılması parti içinde tartışmalara neden olmuştu.
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CHP'li Özgür Karabat'a yönelik kaset şantajında şoke eden ayrıntı!
VAY ÖZGÜRÜM VAH ÖZGÜRÜM!
CHP Milletvekili Özgür Karabat'a şantaj için CHP'lilerce kurulan gizli kamera tuzağında şok ayrıntılar gündemi sarsmıştı. Ortaya çıkan skandala göre Karabat, CHP Çekmeköy Meclis Üyesi Aday Adayı da olan Aynur Doğan Eler ile yine Eler'in evinde "yasak aşk" yaşamış, ardından bu görüntülerle şantaja uğramıştı.
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CHP'nin İBB'deki terör yapılanmasını gözler önüne serilmişti
PARALAR CUKKAYA! İYİ Mİ BÖYLE ÖZGÜR?
Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" demişti.
CHP'DE TERÖR SEVGİSİ İSİM FARK ETMİYOR
Dönemin İçişleri Bakanı Soylu ayrıca, CHP yönetimindeki İBB'ye alınan personelle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Süleyman Soylu, "İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi." demişti.
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CHP'de zincirleme şantajın mesajları ortaya saçılmıştı
SEN İSTESEN DE GEÇMİŞİN PEŞİNİ BIRAKMAZ ÖZGÜR EFENDİ
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a CHP'lilerce kurulduğu ortaya çıkan "Tehdit ve 10 milyon TL'lik şantaj" skandalıyla ilgili soruşturma tamamlanmış, Karabat'a CHP Çekmeköy teşkilatından Aynur Doğan Eler'i kullanarak tuzak kuran ve yaşadıkları ilişkiyi gizli kamerayla kayda aldıran şebekenin mesajlaşmaları, skandalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermişti.
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CHP'li İBB'deki yolsuzluk iddiası büyük skandalları ortaya çıkarmıştı! Tecavüz, şantaj...
İBB'DE KARABATAK İŞLER
CHP'li İBB'deki ihalelerin araştırılmasıyla birçok yeni skandal ortaya çıktı. CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 14 ihale aldığı ve söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu öğrenildi.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen ve parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinde yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Aynur Doğan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadede, "(Özgür Karabat) 'İBB'den büyük bir ihale alacağım. Buradan alacağım paradan da sana para vereceğim. Burada oturmanı istemiyorum" demişti.
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CHP'de yeni kaset skandalı: Cinsel ilişki görüntüleriniz elimizde
CHP'DE KİM KİMİ KOPARIRSA
CHP'li vekil Özgür Karabat'ın karıştığı seks skandalında bomba gelişmeler yaşanmıştı. CHP'li Başkan Adayı Cahit Alma, "Selam vekilim. Bir emanet var. Göndereceğim size. Seks partinizle alakalı. Kayıtlar elimizde." sözleriyle Karabat'tan 10 milyon TL istenmişti.
ÜSKÜDAR'DA BULUNAN EVDE İLİŞKİYE GİRDİ
Daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek kadınla birlikte oldu.
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CHP'de yasak aşk skandalı! Vekil Özgür Karabat'a görüntü şantajı
KASET, KUMPAS, ŞANTAJ: CHP
Taciz ve tecavüz skandallarıyla çalkalanan CHP'de akıllara durgunluk veren bir şantaj olayı oraya çıkmıştı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, parti teşkilatından Aynur Doğan ile ilişki yaşadı. Partide yükselmek isteyen Doğan, bu olmayınca şeytani bir plan kurdu. Yatak odasına gizli kamera düzeneği yerleştirip Karabat ile ilişki görüntülerini kaydetmişti.
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CHP'deki şantaj skandalında ikinci perde! Tecavüz itirafı geldi
UTANMAZ ARLANMAZ BİR SAPKINLIK! AYNUR DOĞAN: BANA TECAVÜZ ETTİ
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan ilişki görüntülerini yayma tehdidiyle 10 milyon TL isteyen parti içindeki 5 kişilik şantaj şebekesinden 4 kişi tutuklanmıştı. Aynur Doğan, "İlişkimiz Karabat'ın bana tecavüz etmesiyle başladı" demişti.
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CHP FONDAŞI HALK TV'DE TEPKİ ÇEKEN 'KARABAT'AK YAYINI
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de, 'istismar' konulu bir canlı yayın yapılmıştı. Adı daha önce tecavüz ve şantaj skandallarına karışan CHP'li Özgür Karabat'ın da yayında yer alaması tepkilere neden olmuştu.
2020 yılında Özgür Karabat, CHP üyesi Aynur Doğan ile ilişki yaşamış, skandalın ortaya çıkmasının ardından Aynur Doğan, Karabat'ın kendisine tecavüz ettiği iddia etmişti.
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