Karabatak işler! Karanlık geçmiş bir kez daha gün yüzüne çıktı: Özgür Karabat 254 haberi Bodrum’daki mahkemeye kaldırttı

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CHP'nin İBB'deki terör yapılanmasını gözler önüne serilmişti

PARALAR CUKKAYA! İYİ Mİ BÖYLE ÖZGÜR?

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 milyar TL tutan bir işin 730 milyon liralık bölümünün üzerinde fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda mülkiye müfettişlerince, MASAK ve Vergi Dairesi tarafından soruşturma başlatılmıştır" demişti.

CHP'DE TERÖR SEVGİSİ İSİM FARK ETMİYOR

Dönemin İçişleri Bakanı Soylu ayrıca, CHP yönetimindeki İBB'ye alınan personelle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Süleyman Soylu, "İBB'ye 33 bin personel alındı. 14 bin bilgisi bize intikal ettirildi. 12 bin kişi incelendi. 577 kişinin terör örgütünden kaydı olduğu belirlendi." demişti.