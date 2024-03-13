CHP’de bavul dolusu para skandalı! Para nereden geliyor? Seçime 18 gün kala 3 büyükşehirde kim önde?

AYM VE YARGITAY'A ÇAĞRI

Bahsi geçen bina Hazine'den gelen yardım ile tamamlanarak banka üzerinden alınmış. Bu bilgiyle o zamanki yönetim bu ithamın altında kalkarlar ancak hala sessiz kalıyorlar. Eğer ki bu para bağış ise bunu belgeleri var mıdır? Bu çok önemli bir husus. Siyasi partiler kanunu göre bağış belli kurallar içerisinde yapılır. Bu kurallar dahilinde bu bağış yapıldı mı? Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin bu hesapları ivedilikle incelemesi lazım. Bu meseleye el atması lazım. Burada hiç kimse kendini görevsiz gibi hissedemez.