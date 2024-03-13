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CHP'de bavul dolusu para skandalı! Para nereden geliyor? Seçime 18 gün kala 3 büyükşehirde kim önde?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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CHP’de bavul dolusu para skandalı! Para nereden geliyor? Seçime 18 gün kala 3 büyükşehirde kim önde?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. CHP, para trafiğine 'bağış' süsü vermeye çalışırken tepki çeken görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğin aydınlatılması için soruşturma başlattı. Öte yandan yerel seçim çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. CHP ise yaptığı açıklama ve sosyal medya hesaplarıyla kirli para trafiğine 'bağış' süsü vermeye çalıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı görüntülerin Gökhan Taşkapan'ın ofisinde çekildiğin ve 2019 yılına ait olduğunu iddia etti.

PARALAR NEREDEN GELDİ?

CHP'de kirli para trafiğinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından savcılık soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Türkiye CHP'lilerin milyonlarca lira parayı saydığı videoyu konuşuyor. Peki paralar nerden geldi, nereye gitti? Kimin parasıydı? 3 büyükşehirde yarışta son durum ne? Kim kazanmaya daha yakın? Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan iletişim uzmanı Prof. Dr. Zakir Avşar değerlendirdi.

İTİHAM VE İZAN ALTINDA KALDILAR

Zakir Avşar: Açıklıktan şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten bahsediyoruz. Siyasetinde de bu çizgide olması gerektiği hep birlikte söylüyoruz. Bunu hem akademik hem etik hem hukuk olarak sağlamaya çalışıyoruz. Ancak Türkiye'nin ana muhalefet partisi günlerdir suskun bir şekilde yoluna devam ediyor veya kamuoyunu ikna edemeyecek açıklamalarla yetiniyorlar. Olayların olduğu dönemde CHP'de bir yönetim vardır ve onlarda itham ve izan altında kalıyorlar ancak bir açıklık getirmiyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir açıklama beklenirdi.

AYM VE YARGITAY'A ÇAĞRI

Bahsi geçen bina Hazine'den gelen yardım ile tamamlanarak banka üzerinden alınmış. Bu bilgiyle o zamanki yönetim bu ithamın altında kalkarlar ancak hala sessiz kalıyorlar. Eğer ki bu para bağış ise bunu belgeleri var mıdır? Bu çok önemli bir husus. Siyasi partiler kanunu göre bağış belli kurallar içerisinde yapılır. Bu kurallar dahilinde bu bağış yapıldı mı? Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin bu hesapları ivedilikle incelemesi lazım. Bu meseleye el atması lazım. Burada hiç kimse kendini görevsiz gibi hissedemez.

ADAYLARIN YARIŞI

Murat Kurum çıktı ve projelerini açıkladı. Kendisinin bir özelliği var kentsel dönüşüm uzmanı. Depreme dayanıklı bir şehir oluşturmak istiyor. Aynı zamanda trafik sorununu ve ulaşım gibi sıkıntıları çözmek gibi teknik özelliklere sahip. Murat Kurum kampanyasını uzmanlık alanları ve İstanbul'un ihtiyaçları üzerinden götürüyor. Ancak rakibi olan Ekrem İmamoğlu henüz yeni bir proje açıklamadı. Kendisini 177 proje ortaya koymuş ancak bunlardan sadece yüzde 13'ünü yapmış. İstanbul denediği ve ihtiyacı olduğu aday arasında seçim yapacak. Murat Kurum'u daha avantajlı bir pozisyonda görüyorum.

ANKARA'DA HİÇ HİZMET OLMADI

Ankara'da Turgut Altınok ile Mansur Yavaş var. Altınok 4 yıldır Keçiören Belediye Başkanı ve oyunu yükselterek seçiliyor. Keçiören Ankara'nın en önemli ilçelerinden biri haline geldi. Öte yandan ise Ankara'da 5 yıl boyunca hiç hizmet etmeyen bir Mansur Yavaş var. Vaatleri ile başarısı İstanbul'un bile altında kalan bir Mansur Yavaş var. O da sürekli olarak algı yapma hesapları içinde Orada da ittifak olmadığı için Altınok'un kazanacağını düşünüyorum.

İZMİR'DE RÜZGAR TERSE DÖNER Mİ?

İzmir'de CHP'nin üstünlüğü ancak halkın da hizmete ihtiyacı var. Bu da Hamza Dağ'ı daha şanslı hala getiriyor. Artık İzmirliler ideolojik doğmalarla hareket etmektense hizmeti ve işi getirecek kendilerinin hayatına konfor getirecek bir tercihte bulunacaklardır. Bu da gözle görülür hale gelmiş durumda. Hamza Dağ İzmir'in bütün katmanlarına tarafsız şekilde hizmet götürecek bir profil ortaya koyuyor.

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