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Fatih Keleş ifade veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 11:59
İmamoğlu'na yakın isimlerin deste deste para saydığı ve taşıdığı görüntüler hala gündemde. Savcılık CHP'li yöneticilerin ve İmamoğlu'nun şirketinde çalışan kişilerin ifadesini aldı. Olayla ilgili İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bugün ifade vermesi bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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Fatih Keleş ifade veriyor
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