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Başkan Erdoğan telefonla gençlere hitap etti: Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır

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Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Başkan Erdoğan telefonla gençlere hitap etti: Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLİK BULUŞMASINA TELEFONLA BAĞLANDI

Başkan Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.

Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.

Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."

Erdoğan, "Rabbim ramazan ayına ulaştığımız gibi Ramazan Bayramı'na da ulaşmayı nasip etsin." sözleriyle gençlerin bayramını kutladı.

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