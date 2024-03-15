Başkan Erdoğan telefonla gençlere hitap etti: Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Başarılarınız bizim gururumuz olacaktır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLİK BULUŞMASINA TELEFONLA BAĞLANDI
Başkan Erdoğan, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Rize" paneline katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u telefonla aradı.
Telefonda gençlere hitap eden Erdoğan, gençlerle gurur duyduğunu, Asım'ın nesli ile iftihar ettiğini söyledi.
#Rize'de bir araya geldiğimiz, kalbi istiklal ve istikbalimiz için atan gençlerimize Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan sürpriz yaptı.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) March 14, 2024
Sayın Cumhurbaşkanımız, telefonla Asım'ın nesli gençlerimize seslendi. 📞
Bugün, yarın, daima gençlerimizle bir ve beraberiz. 🤝🏻 pic.twitter.com/BnSgKnLwza
Gençlerin ramazan ayını tebrik eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle adımla müsemma olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi talebeleri olarak sizlerden başarı üstüne başarı bekliyorum. Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Biliyorum ki 20 bine yakın öğrencisiyle Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin gençliği artık derece üstüne dereceler de yapacaktır. Bu konuda özellikle başarılarınız bizim gururumuz olacaktır ve bu gururumuzla birlikte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin tüm üniversiteler arasında başarı grafiği yüksek olarak izleyeceğiz, takip edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!
- Banyodaki Böcekleri Korkudan Ters Döndürecek! Kaçacak Delik Arayacaklar! Kurtulmanın Kesin Yolu
- Selçuklu'dan Osmanlı'ya Harita Bakın Nasıl Değişti! İşte Memleketin Eski İsimleri
- 31 Mart Yerel Seçim Anketi 2024 | O İlde AK Parti fırtınası! Yerel seçimlerde %62'lik Fark! Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti...
- Şaşıracaksınız! 🥕🥒🍎 Meyve Soyacaklarındaki Delik Ne İşe Yarıyormuş?
- Yalnızca Yüksek IQ'lular Görebilir! 3 Saniyede Eyfel Kulesi'ni Bul!
- TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024
- EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...
- Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...