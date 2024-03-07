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MSB'den ABD'ye PKK ziyareti tepkisi: Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez

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Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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MSB’den ABD’ye PKK ziyareti tepkisi: Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Suriye'de PKK/YPG terör örgütü elebaşı ile görüşmesine sert tepki gösterildi. Yapılan açılkamada ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez." denildi. Açıklamada ayrıca 2024 yılının başından beri 519 teröristin öldürüldüğü de duyuruldu. İşte detaylar...

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