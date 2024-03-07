Ekrem İmamoğlu fena tutuştu! DEM desteği riske girince Burcu Köksal’a salladı: Yeni bir iş ya da başka parti bul

Küçükkaya, "Genel Başkanın uyarısına rağmen bunu söylemesi çok düşündürücü. İstanbul seçimlerini bile etkileyecek bir konu. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam bu sabah görevden alırdım. Afyon'da seçimi kaybetsin CHP ne olur? Parti Genel Başkanı'nın karizmasını çizdi. Bu sabah yolları ayırırdım. Kesinlikle adaylıktan alırdım. Afyon'u verin, önemli değil. Bazen ileride kazanmak, liderliği perçinlemek için geçici yenilgileri kabul etmek gerekir." dedi. Küçükkaya, "adaylıktan al" çağrısı sonrası CHP'nin İstanbul'daki seçimlerde terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan ittifakın tehlikeye girebileceği iddia etti.

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