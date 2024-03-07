Ekrem İmamoğlu fena tutuştu! DEM desteği riske girince Burcu Köksal'a salladı: Yeni bir iş ya da başka parti bul
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Burcu Köksal yaptığı açıklamada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullanırken bu açıklama sonrası CHP ile DEM Parti ittifakında ortalık kapıştı. CHP'li isimler durumu toparlamak için üst üste düzeltmeler yaparken Ekrem İmamoğlu da Köksal'a tepki göstererek "Kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifak giderek derinleşiyor.
CHP-DEM İTTİFAKI BÜYÜYOR
Özellikle İstanbul'da DEM Parti ile çok yakın ilişkiler kurulurken 22 ilçede DEM'in aday göstermemesi bu ittifakı kanıtı oldu. Diğer yandan CHP Esenyurt'ta DEM'in isteği nedeniyle adayını değiştirdi.
"KAPIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI OLACAK"
İki tarafta birbirlerine karşı söylemlere dikkat ederken Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Burcu Köksal yaptığı açıklamada DEM Parti'yi eleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Burcu Köksal yaptığı konuşmada, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı.
DEM'Lİ SAKIK TEPKİDE GECİKMEDİ
Köksal'ın DEM Parti sözleri alanda bulunanlardan alkış toplarken CHP'nin ittifak ortağı DEM'li Sırrı Sakık sosyal medyadan tepki gösterdi.
Kol kola seçimlere gittiği CHP'ye "faşist, ırkçı" ifadeleriyle sert çıkan Sakık, "Ben Kürtlere seslendim, herkes size karşı ittifak oluşturuyor sizde kendi ittifakınızı oluşturun diye. Hiçbir partiye kazandırmak gibi bir mecburiyetimiz yok dedim diye bana "mikro milliyetçi" dahi diyen oldu. Peki bunun adı nedir? Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" dedi.
ÖZGÜR'DEN GERİ VİTES
Afyonkarahisar'da milliyetçilik oyunu oynayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak'ta R yaptı. Sakık'ın ifadelerinin ardından Burcu Köksal'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek milletin adeta aklıyla alay eden Özel, "Afyon'da konuşurken küçük bir dil sürçmesi yaşandı. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardında kadar tüm siyasi partilere açıktır." ifadelerini kullandı.
KÖKSAL ÖZEL'İ YALANCI DURUMUNA DÜŞÜRDÜ
Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Köksal, CHP'li Özel'i yalancı durumuna düşürdü. Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.
YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL
Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.
CHP YANDAŞLARI İSYANDA: İSTANBUL SEÇİMİNİ BİLE ETKİLER
CHP yandaşı Halk TV'de sunucusu İsmail Küçükkaya, Burcu Köksal'ın yaptığının sabotaj olduğunu iddia ederek CHP Genel Başkan Özgür Özel'e çağrı yaptı.
Küçükkaya, "Genel Başkanın uyarısına rağmen bunu söylemesi çok düşündürücü. İstanbul seçimlerini bile etkileyecek bir konu. Ben Özgür Özel'in yerinde olsam bu sabah görevden alırdım. Afyon'da seçimi kaybetsin CHP ne olur? Parti Genel Başkanı'nın karizmasını çizdi. Bu sabah yolları ayırırdım. Kesinlikle adaylıktan alırdım. Afyon'u verin, önemli değil. Bazen ileride kazanmak, liderliği perçinlemek için geçici yenilgileri kabul etmek gerekir." dedi. Küçükkaya, "adaylıktan al" çağrısı sonrası CHP'nin İstanbul'daki seçimlerde terörün siyasi ayağı DEM Parti ile yapılan ittifakın tehlikeye girebileceği iddia etti.
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