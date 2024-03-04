Anketlerde son durum ne? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber’de anlattı: Kendimizle yarışıyoruz

"HER YERE DOKUNDUK"

Şöyle bir anket yaptığınızda temel sorun nedir dediğinizde yüzde 1'in üstünde bir sorun çıkmaz. Yaptığınız her işin vatandaşa dokunur bir iş olması lazım. Yaptığımız bütün projeler bu dönemde insanların ulaşımıyla suyla ilgili problemi kalmasın istedik.

Her yere dokunduk. Çok güzel işler yaptık. Bütçelerini insanların katkıda bulunabileceği devlet yatırımlarını daha iyi hale getirdik.