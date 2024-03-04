Anketlerde son durum ne? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz A Haber'de anlattı: Kendimizle yarışıyoruz
Balıkesir için öne çıkan projeler neler? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 5 yılda neler yaptı? Cumhur İttifakı adayı Yılmaz, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 5 yılda neler yaptı? "BALBUCKS"ın hikayesi ne? Cumhur İttifakı adayı ne vaat ediyor? Kampanya nasıl yürütülüyor? Cumhur İttifakı adayı için vatandaş ne diyor? Anketlerde önde mi? Balıkesir yeniden Yılmaz diyecek mi?
Cumhur İttifakı adayı Yılmaz, A Haber canlı yayınında Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Balıkesir kültürel açıdan sosyal açıdan dengeli bir şehir. 20 tane ilçesi var. Bunun lokomotif Bandırma, Edremit, Karesi, Altıeylül ilçeleri var ve etrafında tarım şehri, turizm şehri ve sanayi şehri.
"HER YERE DOKUNDUK"
Şöyle bir anket yaptığınızda temel sorun nedir dediğinizde yüzde 1'in üstünde bir sorun çıkmaz. Yaptığınız her işin vatandaşa dokunur bir iş olması lazım. Yaptığımız bütün projeler bu dönemde insanların ulaşımıyla suyla ilgili problemi kalmasın istedik.
Her yere dokunduk. Çok güzel işler yaptık. Bütçelerini insanların katkıda bulunabileceği devlet yatırımlarını daha iyi hale getirdik.
Vatandaşımız şunun farkında artık. Üreten bir şeyler koyan proje yapanla tıpış tıpış oy vereceksiniz diyenler arasında bir ayrıma gitmeye başladılar.
"KENDİMİZLE YARIŞIYORUZ"
Balıkesir büyük bir il herkese her şeye anlatmanız çok zor ulusal medyaya çıkmadıktan sonra ama şunu çok rahat görüyoruz biz, rakip Balıkesir'den o kadar bihaber ki bunu seçmen de fark ediyor. En büyük sıkıntımız bu şehri tanımıyorlar.
Biz kendimizle yarışıyoruz yaptığımız hizmetlerle vatandaşa duyarlı olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz de hep zaten 50'nin üstünde bir oy alarak kazanmak. Kim kiminle beraber olmuş kimin ittifakı var böyle bir beklentisi olmadan biz seçim yokmuşçasına sahada doğal çalışıyoruz.
1 Nisan'dan sonra halkımızdan yetki aldığımızda güne rutin devam edeceğiz. O kadar çok projemiz şu anda hazır ki bunu vatandaşlarımız da biliyor.
Çiftçiler için sulama alanında devrim niteliğinde işlerimiz var.
"CHP'Lİ BELEDİYELERDE İNSANLAR MUTSUZ"
Şehri yönetmek öyle basit bir olay değil. Herkes başkanlık yapabilir ama belirli dönemlerde. Bizim belirli ilçelerimiz var özellikle körfezde hep CHP'den kazanıyor hep de belediye başkanını değiştiriyorlar hep de insanlar mutsuz. Çünkü ideolojik olarak bakmanın bedelini toplum olarak hepimiz beraber ödüyoruz.
Bu bölgede bizim de bir duruşumuz var. Kimseyi ötekileştirmedik, herkesi dinledik. Sonuçta asli olan işleri yaptığımızı lüzumsuz işlerle uğraşmadığımızı adam ayırmadığımızı tüm Balıkesir gördü.
"BALBUCKS"
BALBUCKS Balıkesir Belediyesi ulusal çay kahve servisi adı altında dünya kahvelerini ve lezzetlerini sunduğumuz bir zincir kahve.
"BÜTÜN İLLER FRANCISE İSTİYOR"
Şu anda oldukça rağbet var. İlimizin tamamında açtıktan sonra franchise istiyor bütün iller. Arkadaşlarla ilk başta çok olumsuz tepki verdiğimiz bir konuydu ama belki olabilir dediğimiz bir noktaya geldi.
Şu anda ilgi oldukça fazla. Rekabetçi bir fiyat anlayışı var. Güzel hijyen bir konsepti var. Güven veren bir duruşu var. Lezzetleri de kahvesi de çok güzel. Gittiği her yerde açtığımız her yerde çok yoğun ilgi görüyoruz.
BELEDİYENİN BORCU VAR MI?
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanıyım. Öyle olunca biraz veriler de size açılıyor. Biz Balıkesir'de 5 milyar TL'lik yatırımla 100 milyarlık değer oluşturduk. Kendi öz varlığımızı yüzde 30'dan 88'e çıkardık.
İlk 790 milyon bütçeyle belediyeyi devraldık. Burada bütçemizin 3 katı piyasaya ve bankalara borcumuz vardı. Şu anda 12 milyar borcumuz hala aynı. Yani 10'da 1'e düştü.
Balıkesir bir kültür şehri olma yolunda gidiyor.
ANKETLERDE SON DURUM NE?
Biz açık ara önde başladık. Daha da farkı açıyoruz. Aday sayısı artmasına karşı bizim anketlerdeki sonuçlarımız artıyor. Balıkesirli hemşehrilerime ben güçlü desteğin özellikle bizim motivasyonumuzu artıracağını düşünüyorum. Yücel bey iyi çok beğeniyorum çok da güzel işler yapıyor takdir ediyorum ama tercih etmiyorum demesinler. Ödünç de olsa oy versinler. Çünkü o bizim performansımızı ekip olarak çok artıracak. Biz ona inanıyoruz.
"DERİN BİR SESSİZ DESTEK DE VAR"
Derin bir sessiz destek de var. Adam yıllardır X partinin yönetiminde yer almış kulağıma geliyor Başkanım kim sorarsa oy vereceğim diyemiyorum ama bizim gönlümüz sizinle diyor.
Bizimkilerden sonuç alamayız diyor. Siz devam edin biz sizi destekliyoruz diyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz.
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