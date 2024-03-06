Cumhur İttifakı adayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin müjdeyi A Haber’de verdi: Emekli kart ve aile kart...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Biz iyiyiz çok şükür bunun nedeni de günlük işini iyi yapmak. Hep söylerim annem rahmetli kızım işini iyi yap derdi aldığımız ilk terbiye o. Çocuklarıma da söylediğim şu günlük çalışan öğrenci hiçbir sınavdan korkmaz. O yüzden 31 Mart ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Gelecek nesiller üzerine şehirle ilgili yapılması gerekenlerin üzerine odaklanıyoruz toplum da buna güven duyuyor ve satın alıyor. En önemli şey bu. Karşılıklı güven ilişkisi.