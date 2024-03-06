Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper sahada etkilendiği olayı A Haber’de anlattı: Bir haftadır...

"ÇOK BÜYÜK BİR YANSIMASI OLACAK"

Sahada yansıması var. 31 Mart'ta bir yansıması olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Çok büyük bir yansıması olacak bunun.

CHP İLE DEM İTTİFAKI

Sahada DEM ittifakı çok konuşuluyor. Milli güvenlik konusu milli güvenlik riski oluşturan konuların elbette ki sahada karşılığı var. Ama kim ne kadar metro yaptı metronun merdivenlerini kim bozdu bunların hiçbirinin sahada karşılığı yok.