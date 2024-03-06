Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper sahada etkilendiği olayı A Haber'de anlattı: Bir haftadır...
İstanbul’da seçmen ne istiyor? Beşiktaş'ta son durum ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li yönetimin taş üstüne taş koymadığını belirten Toper, "Hep birlikte göreceğiz. Çok büyük bir yansıması olacak bunun." dedi. Sahadaki son durumu anlatan Toper, etkilendiği bir olayı da anlattı.
31 Mart yerel seçim yarışında seçmen kime, neye göre oy verecek? İstanbul'da seçmen ne istiyor?
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
EKREM İMAMOĞLU'NA TEPKİ
Ne demek yani ev hanımları kadın değiller mi? Ki toplumun en önemli işini yapan insanlarımız kadınlarımız. Aileyi koruyan, çocuk büyüten topluma sağlıklı bireyler yetiştirmek için canını dişine takmış kadınlarımıza yöneltilmiş çok ağır bir itham bu. Hoş olmamış. Tabii ki konuşmanın bütününü bilmiyorum sahada olduğum için birebir kim ne demiş çok takip edemiyorum.
SAHADA DURUM NE?
Ama sahanın bir dili var. Saha şunu söylüyor. CHP seçmeninin yoğun yaşadığı bir bölge Beşiktaş. CHP seçmeni bu yönetim krizlerinden çıkan ikbal kavgalarından parti içi kavgalardan tüm heyecanını kaybetmişler. Sahada CHP'li seçmen gider yine partisine oy verir vermez bilmiyorum ama hiçbir heyecanlarının olmadığını çok rahat şekilde ifade edebilirim.
CHP yönetiminin ve adeta çift başlılığının sahadaki yansımaları noktasında oturup düşünmeleri lazım çünkü artık insanlara sadece seçmen gözüyle bakan, insanlara kendi kişisel kariyerleri için sadece kendilerine oy veren kişiler gözüyle bakılması seçmende ve buradaki insanlarda büyük rahatsızlık yaratır.
"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMAMIŞLAR"
Örneğin Beşiktaş yüzde 73 ile ilçede yüzde 82 ile büyükşehirde CHP adaylarına teveccüh göstermiş ona karşın Beşiktaş'ta hem büyükşehir hem de ilçe belediyesi taş üstüne taş koymamışlar. Burada insanların CHP'ye duydukları vefa ve sadakatin kendilerine hizmet olarak dönmediği gerçeğini ortaya koyar.
"SABAH AKŞAM ÇALIŞIRDIK"
Biz hep sahada şunu dedik. Bizler burada yüzde 73 ile seçim kazansak o teveccühün mahcubiyetiyle sabah akşam çalışırdık. Sokak sokak insanların içinde olarak insanların gözünün içine bakıp neye ihtiyacınız var diye sorardık uyumazdık. Ama maalesef burada ters bir manzara var. Nasıl olsa bir dahaki seçim yine kazanırız, CHP'li seçmenin vefası sadakati yüksektir duygusuyla çalışmayan Beşiktaşlıya hizmeti reva görmeyen bir anlayış var.
"ÇOK BÜYÜK BİR YANSIMASI OLACAK"
Sahada yansıması var. 31 Mart'ta bir yansıması olacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Çok büyük bir yansıması olacak bunun.
CHP İLE DEM İTTİFAKI
Sahada DEM ittifakı çok konuşuluyor. Milli güvenlik konusu milli güvenlik riski oluşturan konuların elbette ki sahada karşılığı var. Ama kim ne kadar metro yaptı metronun merdivenlerini kim bozdu bunların hiçbirinin sahada karşılığı yok.
SEÇMEN NE İSTİYOR?
İnsanlar şunu istiyor. Genç çocuk diyor ki ben fitness salonu istiyorum. Benim yıllık 30-40 bin TL verecek param yok. Diğer taraftan kadınlar iş hayatına girdiklerinde yanlarında olan yönetim anlayışları ve belediyeler istiyorlar.
Aslında yerel yönetimlerin ruhuna uygun talepler var sahada. Kendilerine dokunan dinleyen ihtiyaçlarını gören bir belediyecilik istiyorlar. Bunu da bize sık sık ifade ediyorlar.
"İKİNCİ TURA BAŞLADIM"
Ben mahallelere ikinci tura başladım. İnsanları dinliyoruz çünkü onlara en büyük sözüm şuydu içinizde olacağız. Onların gözünün içine bakıp neye ihtiyacınız var diye sorunca aslında mesele de ortadan kalkıyor. Halkın içinde olabilmek için çalışmak gerekiyor.
"HİÇ MAHALLEMİZE UĞRAMADILAR"
Mevcut başkanla ilgili çok yoğun eleştiriler var hiç mahallemize uğramadılar diye. Hatta seçim kampanyasında dahil mahallelere uğramıyorlar sadece site dolaşıyorlar.
Beşiktaşlı da partiler üstü bir tavır sergiliyor. Evet bizim ihtiyacımız olan şey yerelde hizmet diyor.
KALDIRIM YAPMAYI BECEREMEYEN BİR BELEDİYECİLİK!
Beşiktaş'ta hala kaldırımda düşüp yaralanan insanların hikayeleri konuşuluyor. Kaldırım yapmayı çöp toplamayı beceremeyen bir belediyecilik anlayışı konuşuluyor.
BEŞİKTAŞLIYA SÖZ
2 yıl içinde Beşiktaş sadece ilham veren belediyecilik anlayışıyla anılmaya başlayacak. Buradan da Beşiktaşlıya söz vermiş olayım.
"BİR HAFTADIR ARABAYI BURADAN ÇIKARAMIYORUM"
Beni çok etkilemişti. Bir kişi kaldırımda park etmek için alan bulmuş arabayı oraya koymuş. Başkan bir haftadır bu arabayı buradan çıkaramıyorum dedi. Neden dedim. Çıkarırsak bir daha yer bulma şansımız yok dedi. Beşiktaş'a bunu reva gören anlayışı tüm Türkiye'nin takdirlerine sunmaya devam edeceğiz. Ve inşallah Beşiktaş'ta da partiler üstü bir tavır güçlü bir kararla Beşiktaş'ı belediyecilikle tekrar kavuşturacağız diyorum.
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