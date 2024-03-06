06 Mart 2024, Çarşamba
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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper sahada etkilendiği olayı A Haber'de anlattı: Bir haftadır...
İstanbul’da seçmen ne istiyor? Beşiktaş'ta son durum ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li yönetimin taş üstüne taş koymadığını belirten Toper, "Hep birlikte göreceğiz. Çok büyük bir yansıması olacak bunun." dedi. Sahadaki son durum anlatan Toper, etkilendiği bir olayı da anlattı.