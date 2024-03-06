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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper sahada etkilendiği olayı A Haber'de anlattı: Bir haftadır...

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.03.2024 11:32
İstanbul’da seçmen ne istiyor? Beşiktaş'ta son durum ne? Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li yönetimin taş üstüne taş koymadığını belirten Toper, "Hep birlikte göreceğiz. Çok büyük bir yansıması olacak bunun." dedi. Sahadaki son durum anlatan Toper, etkilendiği bir olayı da anlattı.
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