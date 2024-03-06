Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'siyasi şantaj' göndermesi: Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Malatya Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan CHP ile DEM Parti arasında yapılan kirli ittifaka değinirken "Birileri teröristlerle sarmaş dolaş oldu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan deprem bölgesinde yaraların hızla sarılacağını söyleyen Erdoğan "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz" dedi. Erdoğan ayrıca kendilerine kaybettirmek için çalışan partilerin ortaya çıktığını belirtirken bu durumu 'siyasi şantaj' olarak yorumladı. Erdoğan "Gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim hazırlıkları kapsamında AK Parti'nin Malatya Mitingi'nde önemli açıklamalarda bulundu.
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"
Aslında Malatya'ya 1 ay önce gelecektik ama nasip olmadı. Bugün sizlerle hasret gidererek bu gecikmeyi telafi ediyoruz. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı'nda %72 milletvekilliğinde %69 destek veren Malatya'ya teşekkür ediyorum. Malatya yine sandıkta destan yazdı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. Bu defa da Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Malatya ile birlikte yol yürümekten şeref duyuyoruz.
"KANDİLLE DEMLENENİ MALATYA AFFETMEZ"
Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandille DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?
Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde olmak üzere 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehirde 48 bin 837 konutun yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.
200 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TESLİM
Depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durmadan çalışacağız. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
"GÖLGEMİZDE YÜRÜMEYE ÇALIŞANLARA ASLA MÜSAADE ETMEYİZ"
Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının darbe girişimimim üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır maliyeti oldu. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizin eskisinden daha güvenli, canlı, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Hayatını kaybedenleri elbette geri getiremeyiz ama onun dışındaki kayıpları daha iyisiyle yerine koyacak azim ve gayrete sahibiz. Malatya şahidimiz olsun ki milletimizin desteği ve duası arkamızda olduğu müddetçe bu mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının önüne kimse geçemeyecektir.
Cumhur İttifakı olarak bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyeciliği kimse ile tartışmayız. Malatya Büyükşehir'de ve ilçelerimizin bir kısmında böyle bir değişim oldu. Dün şehirlerimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün de vazifeyi devralacak kardeşlerimizin yanında olacağız.
Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi adaylarımızdan sorumluyuz. Ancak hem bize kaybettirmeye çalışıp çeşitli beyanlarla gölgemizde yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz.
"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"
Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde yapamayacaksınız. Millete hiçbir katkınız olmayacak sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye bugüne kadar ne çektiyse zübük siyasi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden yalanıyla ülkedeki güven istikrarını bozmayla iş yapmaya çalışanlara acıyarak bakıyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Son dönemde bu habis siyaset tarzı yeniden hortladı.
Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km'ye çıkardık.Deprem dolayısıyla hasar gören Nurdağı demiryolundaki çalışmalar sürüyor. Malatya'ya 15 baraj, 1 gölet, 20 sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi tabulaştırması ve 10 adet HES inşa ettik. 6 barajın inşası sürüyor.
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