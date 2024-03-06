Başkan Recep Tayyip Erdoğan ’siyasi şantaj’ göndermesi: Bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı

"KANDİLLE DEMLENENİ MALATYA AFFETMEZ"

Bizim bildiğimiz Malatya'nın insanı karakterli olur, mert olur, sözünün eri olur. Pusulasını şaşıranı Kandille DEM'lenmeyi marifet sananı Malatya affeder mi? Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu?

Depremle sarsılan, nice sevdiklerini toprağa veren yeniden hayata sarılma umudu vereni Malatya bırakır mı? 6 Şubat Depremlerinde Malatya ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Malatya'da 20 bini kırsalda kalanı şehir merkezinde olmak üzere 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay inşası tamamlanan 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Halen şehirde 48 bin 837 konutun yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız şehir merkezindeki düzenlemeyi yapıyor.

200 BİN KONUT YIL SONUNA KADAR TESLİM

Depremin şehrimizdeki tüm izlerini silene kadar durmadan çalışacağız. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 1520 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.