Sen misin beni koltuğumdan eden! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "İmamoğlu" dosyası! Kurultayda dönen delege borsası yargı yolunda...

'KASETLİ' İMAMOĞLU İFŞASI: DELEGELERE PARA VERİLDİ ELİMDE SES KAYDI VAR



Kılıçdaroğlu'nun 'dosyalı' intikam planı tıkır tıkır işlerken CHP içindeki Kemalciler de Ekrem İmamoğlu'na karşı harekete geçti. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski CHP PM Üyesi Ferihan Karasu kurultay sürecinde İmamoğlu tarafından kurulan delege borsasını ifşa etti.



Karasu, "CHP Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi bir isim, il kongresi ve kurultayda delegelere para verdi. Elimde ses kaydı var" dedi. Delegelere para veren ismin ise CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan olduğu ortaya çıktı.

Peki, CHP'de Ekrem İmamoğlu eliyle delege borsası nasıl kuruldu?



Ekrem İmamoğlu 4 Kasım 2023'te yapılan kurultay zamanı Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan insin diye delege borsası kurdu.



Başrolde CHP'nin kasasını tutan, İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Özgür Karabat var idi. Eski CHP Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, Özgür Karabat'ın koordinasyonunda, Doğu ve Güneydoğu'da değişimciler adına delegeleri ikna ettiğini anlattı.