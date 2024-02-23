KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! Peki KAAN dünyaya ne mesajı verecek?

KIRILMA NOKTASI

Biz artık tarihin kırılma noktasındayız. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetti ama bunun için 3 şeye ihtiyaç vardı. Bir Akşemttin'e bir İstanbul'daki surları delecek topa bugünün KAAN'ı bir de Haliç'e gemileri indirecek stratejik akla. Bir de her şeyden önce imana ihtiyaç vardı. İşte artık biz yapıyoruz. "Kalorifer peteği" diye yorum yapanlar var. Bazılarının kalpleri görmüyor. Bu uçak kalkarken kız mühendisler, teknik elemanlar dua ediyordu. Tekerlekler yerden kesilsin diye dua ediyorlardı. KAAN dualarla uçtu. Bu uçakta tüm Türk milletinin duası var.