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KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! Peki KAAN dünyaya ne mesajı verecek?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! Peki KAAN dünyaya ne mesajı verecek?

Yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, çarşamba günü başkent Ankara’da ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı. KAAN’nın dünyaya verdiği mesaj ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

230 KNOT HIZA ÇIKTI

KAAN, TUSAŞ'ın Mürted Hava Meydanı pistinde yerden teker kesti. İlk uçuşta pilot koltuğunda, TUSAŞ'ın test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Uçuşa bir F-16 uçağı da eşlik etti. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı.

TÜRKİYE 5. ÜLKE OLDU

ABD, Rusya ve Çin'in beşinci nesil savaş uçağı bulunuyor. Japonya da beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşunu 2016 yılında yapmıştı. KAAN'ın uçuşu ile birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağını gökyüzü ile buluşturan beşinci ülke oldu. Hindistan'ın da 2025'te uçurmayı planladığı beşinci nesil savaş uçağı projesi var.

DÜNYA KAAN'I KONUŞTU

İlk milli muharip uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya basınında ses getirdi. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağının ilk uçuşunu Avrupa basını, "İlk talep Ukrayna ve Pakistan'dan," Asya basını ise, "Ankara gözünü Asyalı alıcılara çevirdi" başlıklarıyla gördü. Amerikan basını F-35'le bağ kurarken, en çarpıcı yorum Arap basınından geldi. Gelişmeleri A Haber'de uzman isimler değerlendirdi.

GEÇMİŞ YÜZYILA İADEYİ İTİBARDIR

Gazeteci Güngör Yavuzarslan: Türkiye artık bu uçakla şampiyonlar ligine girdi. Havacılıkta artık farklı bir yerdeyiz. Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Teknik olarak bu uçağın bize neler kattığını askeri uzmanlar günlerdir anlatıyor. Bu memleketin evlatları, mühendisleri, siyasi akıl yani Cumhur İttifakı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal Göklerdedir' şiarını KAAN ile taçlandırdı. Bu müthiş bir olaydır. Bu geride kalan yüzyıla hem yaptıklarımız hem de yapmadıklarımız ile iadeyi itibardır. Gelecek yüzyılın taçlanmasıdır.

GÜN GELECEK KUDÜS SEMALARINDA UÇACAK

Türkiye yüzyılını can Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ile taçlandırdık. Ona da madalyayı KAAN ile taktık. KAAN sadece vatanımızın gökyüzünü değil gün gelecek Karabağ, Azerbaycan'ı Gök Vatanı, Mavi Vatanı, Somali'nin açıklarındaki seyrü sefer halindeki Türk donanmasını, Libya kurulacak Türk üssünü koruyacak ve bir gün de Kudüs'ün semalarında uçacak. Allah nasip ederse Kıbrıs'tan havalanacak ve Gazze'nin üzerinde uçacak ve hiçbir Siyonist uçak çocuklara bomba atamayacak.

KIRILMA NOKTASI

Biz artık tarihin kırılma noktasındayız. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetti ama bunun için 3 şeye ihtiyaç vardı. Bir Akşemttin'e bir İstanbul'daki surları delecek topa bugünün KAAN'ı bir de Haliç'e gemileri indirecek stratejik akla. Bir de her şeyden önce imana ihtiyaç vardı. İşte artık biz yapıyoruz. "Kalorifer peteği" diye yorum yapanlar var. Bazılarının kalpleri görmüyor. Bu uçak kalkarken kız mühendisler, teknik elemanlar dua ediyordu. Tekerlekler yerden kesilsin diye dua ediyorlardı. KAAN dualarla uçtu. Bu uçakta tüm Türk milletinin duası var.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

* İrtifa Tavanı: 55.000 ft

* Güç Limitleri: +9g/-3,5g

* Dahilî Silah Yuvası

* Superseyir Kabiliyeti

* Düşük Radar İzi

* Çoklu Görev Profili

* Hava-Hava Kabiliyeti

KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! KAAN KANATLARINDA TÜRKİYE DEVLER LİGİNE GİRDİ!
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