TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Gök Vatan’a kimseyi sokmaz bu

27 Aralık'a merkezinde 1500 mühendis kilitlenmişti. Yapısalcı, teknisyenler evlerine gitmediler. KAAN bir insan hikayesi. Zor bir proje. Türkiye kendini ispatladı. 25 tonla havaya kalktı, çok stabildi. Bu uçağın uçmaya devam etmesi, 7 uçağı bitirmek. Bütün alt sistemler Aselsan'dan gelecek. MİLGEM'den gelecek. İniş takımları gelecek. Irak savunma bakanı KAAN ne zaman uçacak dedi.

HEDEF 2028'DE 20 ADET TESLİM ETMEK



Aktif olarak F16 var, Eurogfighter ve Rafael alabiliyorlar. F35'i dost ülkelere vereceklerini sanmıyorum. TUSAŞ çalışanı olarak amacımız bir an önce teslim etmek. Hedefimiz 2028'de 20 adet KAAN'ı teslim etmek.