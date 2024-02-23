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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'den KAAN açıklaması: Gök Vatan'a kimseyi sokmaz bu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
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TUSAŞ Genel Müdürü Kotil’den KAAN açıklaması: Gök Vatan’a kimseyi sokmaz bu

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söylerken, "Gök Vatan'a kimseyi sokmaz bu" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN'ın uçuşunun ardından açıklamalarda bulundu. Kotil, "Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır" dedi.

Temel Kotil'in açıklamaları ise şöyle:

"Normalde 27 Aralık'ta uçar diye plan yapmıştık. nasip olmadı. Her gün her sabah ne durumdayız, problem çıkıyor düzeltiyoruz. Çarşamba günü yoldaydım. Arkadaşlar aradılar, bugün uçmak istiyoruz. Biz de uçaktan havada izledik onu. Airbus'la görüşmeye gitmiştim. İnşallah o da olacak. Bizim için çok hoş bir duygu, bunun sarhoşu olmayız. Gaza basıp prototip yapılıyor. Şu an elimizde bir tane var. 7 tane daha olacak. 2028'de hava kuvvetlerine vereceğiz, F16'lardan daha kuvvetli olacak. 2030-2032 yıllarında ayda 2 tane üretmeye devam edeceğiz.

"EN HIZLI BİTEN UÇAK"

Çin ve Ruslar'ın uçakları var ve satmıyorlar. ABD'lilerin F22'si var, o da kimseye satmıyor. F35 J20'nin altındaki uçak var. Bütün kuvvetler kullansın diye tasarlanmış bir uçak. Bizim uçağımız F22-F35 arasında. Biz uçağın hava görevini daha iyi yapması gerekiyor. Burada yabancı basın bilenlerin bu kadar önemsemesi çok kısa sürede bitti, en hızlı biten uçaktır.

Hava kuvvetlerimiz çok köklü. Dünyada yeri bilinen hava kuvvetleri. Bizim milli muharip uçak projesi. İhtiyaç önden görünüyor. 10 yıl önceden plan başlar. SSB'nin projesi bu. Patron ve iş veriyor. Binali Yıldırım başbakan iken İngilizlerle işbirliği yaptık. Dünyanın en iyi uçağı olacak.

"KAAN ZORUN ZORU"

KAAN bana sürpriz olmadı. Hürjet'teki başarıyı gözlerimle gördüm. Uçaklara bakarsanız aerodinamik tasarlanıyor. Beklentinin çok üstünde performans gösterdi Hürjet. TUSAŞ'ın çocukları çok iyi iş yapar dedim. KAAN'ın bu uçuşunu bekliyordum. KAAN zorun zoru. Alt sistemlerini yerli yaptırdık. Motoru dışarıdan, fırlatma koltuğu dışarıdan. Gerisi yerli. Allah bizi buraya kadar getirdi.

27 Aralık'a merkezinde 1500 mühendis kilitlenmişti. Yapısalcı, teknisyenler evlerine gitmediler. KAAN bir insan hikayesi. Zor bir proje. Türkiye kendini ispatladı. 25 tonla havaya kalktı, çok stabildi. Bu uçağın uçmaya devam etmesi, 7 uçağı bitirmek. Bütün alt sistemler Aselsan'dan gelecek. MİLGEM'den gelecek. İniş takımları gelecek. Irak savunma bakanı KAAN ne zaman uçacak dedi.

HEDEF 2028'DE 20 ADET TESLİM ETMEK

Aktif olarak F16 var, Eurogfighter ve Rafael alabiliyorlar. F35'i dost ülkelere vereceklerini sanmıyorum. TUSAŞ çalışanı olarak amacımız bir an önce teslim etmek. Hedefimiz 2028'de 20 adet KAAN'ı teslim etmek.

"MİLLİ MOTORUN, UÇAĞIN TESLİM SÜRECİNE YETİŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje. Eurofıghter, F-16, Rafael uçakları KAAN'dan daha alt teknoloji. Dost ve Kardeş ülkelerin KAAN'a ilgisi var. KAAN'ın 6. Nesle dönüştürülmesi için de çalışma yapılıyor.. ANKA-3'ü 1 sene içinde teslim edeceğiz.

Yerli Türk motoru da geliyor. TEI, Ukrayna'daki firmalarla çalışıyor. Milli motorun uçağın teslim sürecine yetişmesini umuyoruz.

"GÖK VATAN'A KİMSEYİ SOKMAZ BU"

Gök Vatan'a bir füze girdiğinde bir Roketsan'ın füzeleriyle karşılaşacağız. Bir de KAAN'la karşılaşacağız. 5. nesil olduğu için çok uzaktan angaje oluyor.

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