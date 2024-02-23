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Başkan Erdoğan'ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Balıkesir’i merak etmeyin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2024
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Başkan Erdoğan’ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Balıkesir’i merak etmeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla arasındaki sohbet kameralara yansıdı. Öte yandan Balıkesir'deki programını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Başkan Erdoğan, çocukları severek sohbet etti.

"BALIKESİR'İ MERAK ETMEYİN"

Sarp Aka, Başkan Erdoğan'a, "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi. Erdoğan'ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN, BALIKESİR'DE SEVGİ GÖSTERİLERİ İLE UĞURLANDI

Öte yandan Balıkesir'deki programını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentten vatandaşların sevgi gösterileri arasında uğurlandı.

Başkan Erdoğan, Balıkesir ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi'nden çıktıktan sonra vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Balıkesir'den ayrılmak üzere havaalanına hareket etti. Başkan Erdoğan, uçakla şehirden ayrıldı.

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