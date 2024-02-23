Başkan Erdoğan’ın çocuklarla sohbeti gülümsetti: Balıkesir’i merak etmeyin

Başkan Erdoğan, Balıkesir ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi'nden çıktıktan sonra vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Balıkesir'den ayrılmak üzere havaalanına hareket etti. Başkan Erdoğan, uçakla şehirden ayrıldı.