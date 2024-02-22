Yunan medyası KAAN ile çalkalanıyor! Yunan vatandaşı A Haber muhabirine söyledi: Atina’ya Erdoğan lazım

"ATİNA'YA ERDOĞAN LAZIM"

İlhan Tahsin'in canlı yayında anlattıkları:

Türk halkı son 20 yılda yapılanların farkına vardı. Özellikle son 10 yılda yapılanlar ve KAAN'a kadar gelen süreç oldukça önemli. Burada oldukça önemli yorumlar yapılıyor. Geçen hafta biz çiftçilerin protestosunu ekranlara taşırken Selanik'ta otoyolu kapattılar. Orada bir Yunan vatandaşı yanıma geldi ve bize nereden geldiğimiz sordu. Biz de "Ona Türk televizyonu olduğumuzu" söyledik. Bizim yanıtımızı duyan Yunan vatandaşı kendilerine Atina'ya bir Erdoğan lazım olduğunu söyledi, 'Bize de bir Erdoğan göndersenize' dedi.