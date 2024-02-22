Yunan medyası KAAN ile çalkalanıyor! Yunan vatandaşı A Haber muhabirine söyledi: Atina’ya Erdoğan lazım
Milli muharip uçağımız KAAN’ın kanatlanıp gökyüzü ile buluşma tüm dünyada büyük yankı uyandırırken Yunan medyası ise oldukça şaşkın bir tavırdı. Yunana gazeteleri ve dergileri KAAN’ın uçuşunu manşetten verdi. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan muhabirimiz İlhan Tahsin anlattı.
"İLK UÇUŞUNDAN NELER ÖĞRENDİK?"
Yunan Dimokratiki Gazetesi, "KAAN'ın ilk uçuşundan neler öğrendik" başlıklı bir haber yayımladı. Haberinde "Türkiye ilk yerli, 5'inci nesil uçağının yaratılmasına yönelik önemli bir adımı daha KAAN'ın ilk uçuşuyla attı" denildi.
"ATİNA'YA ERDOĞAN LAZIM"
İlhan Tahsin'in canlı yayında anlattıkları:
Türk halkı son 20 yılda yapılanların farkına vardı. Özellikle son 10 yılda yapılanlar ve KAAN'a kadar gelen süreç oldukça önemli. Burada oldukça önemli yorumlar yapılıyor. Geçen hafta biz çiftçilerin protestosunu ekranlara taşırken Selanik'ta otoyolu kapattılar. Orada bir Yunan vatandaşı yanıma geldi ve bize nereden geldiğimiz sordu. Biz de "Ona Türk televizyonu olduğumuzu" söyledik. Bizim yanıtımızı duyan Yunan vatandaşı kendilerine Atina'ya bir Erdoğan lazım olduğunu söyledi, 'Bize de bir Erdoğan göndersenize' dedi.
24 AYDA KAAN VE 3 İHA İLA SİHA
Türk halkının bazı kesimleri siyasi nedenden dolayı gelişmeleri görmezden geliyor. Ancak ne yapsalar güneş balçıkla sıvanmaz. Yunan basını KAAN'ın uçmasından sonra artık doruk noktasına ulaştı. Tüm gazete, dergi ve televizyonlarda KAAN konuşuluyor. 24 ay içerisinde KAAN ve 3 adet İHA ve SİHA üretildiğini söylüyorlar. Motorunun nereden geldiğine bakmıyorlar; şu anda bunun uçtuğunu ve havalandığını yazıyorlar. Kendi motorunu yapmak için lazım olan 5 bin parçadan 4 bin 700 parçanın yapıldığını yazıyorlar.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜREKLİ ÇALIŞIYORLAR
Türkiye hakkında bu gelişmeleri yazanlar saygın gazete ve gazeteciler artık Türkiye'ye karşı bir argüman üretemiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidar süresine dikkat çekiyorlar ve bakanların sürekli değiştiğini gelen tüm bakanlardan sürekli üretim beklediğine dikkat çekiyorlar. Bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli çalıştığını ve gece 1'lerde bile televizyon izleyip gündemi takip ettiğini her şeye hakim olduğunu söylüyorlar"
"KAAN VERELİM ERDOĞAN OLMAZ"
İlhan Tahsin'in aktardıklarını dikkatle dinleyen Dr. Eray Güçlüer ise "KAAN verelim Erdoğan olmaz" dedi.
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