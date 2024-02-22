KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’de: KAAN’ın uçuşu gururlandırdı

İşte o açıklamalardan satır başları;

GAZZE'DE İSRAİL KATLİAMI

Güney Kıbrıs şu anda Batı dünyası ile bir bütün ilişkileri vardır anlaşmaları vardı. Bir takım askeri konularda bize karşıt Türkiye'ye karşıt bir yapılanma içerisinde elbette başkalarının yönlendirmesiyle bu işlere girebiliyorlar. Biz de bundan büyük bir rahatsızlık duyuyoruz.

Kıbrıs'ın güneyinde hem Kıbrıs Rum aynı zamanda İngiliz egemen üslerinden böyle hareketlerle bizi rahatsız eden durumlar vardır.