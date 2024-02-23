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KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! Peki KAAN dünyaya ne mesajı verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2024 22:54
Güncelleme:23.02.2024 23:05
Yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, çarşamba günü başkent Ankara’da ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı. KAAN’nın dünyaya verdiği mesaj ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
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