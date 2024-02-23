KAAN kanatlarında Türkiye devler ligine girdi! Peki KAAN dünyaya ne mesajı verecek?

Yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, çarşamba günü başkent Ankara’da ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı. KAAN’nın dünyaya verdiği mesaj ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

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