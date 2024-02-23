Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

On iki yıl kadar öncesi...

Çeşme'nin en güzel kumsalında şiltemi sermiş güneşleniyorum.

Sezon başı ve şezlong tüccarları henüz tam tekmil çalışmaya geçmemişler...

Hava çok güzel; hafif bir meltem suyun tüylerini ürpertiyor.

Bakması bile keyifli...

Uzaktan tanıdığım üç beş delikanlı geliyor yanıma...

O zamanlar pek moda olan rengârenk ve pek şık sörf şortları ve şimdiden yanık tenleriyle pek havalılar.

Selamlaşıyoruz.

"Hemen suya girin, tadını çıkartın" diyorum.

İçlerinden biri yüzünü ekşiterek "Biz sevmiyoruz" diyor; "Güneşlenip kaçarız."