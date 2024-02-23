23 Şubat 2024, Cuma
Dünya KAAN'ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın yapmış olduğu 13 dakikalık uçuşla 85 milyonun göğsünü kabarttı. Türkiye yerli ve milli gururunun mutluluğunu yaşarken elbette bu başarıyı görmezden gelenler de vardı. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşesinde KAAN'ın başarısını eleştirenleri kaleme aldı.
Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:09
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