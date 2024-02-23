23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünya KAAN'ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Dünya KAAN'ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın yapmış olduğu 13 dakikalık uçuşla 85 milyonun göğsünü kabarttı. Türkiye yerli ve milli gururunun mutluluğunu yaşarken elbette bu başarıyı görmezden gelenler de vardı. Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşesinde KAAN'ın başarısını eleştirenleri kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 23.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 10:09
  • 1
  • 10
Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu dünya basınında da manşetlerde yer aldı.

  • 2
  • 10
Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Türkiye, tarihi bir başarıya daha imza attı. Milli Muharip Uçak KAAN, yapmış olduğu 13 dakikalık uçuşla 85 milyonun göğsünü kabarttı. Türkiye yerli ve milli gururunun mutluluğunu yaşarken elbette bu başarıyı görmezden gelenler de vardı.

  • 3
  • 10
Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bugünkü köşesinde KAAN'ın başarısını eleştirenleri kaleme aldı. "Ülkelerini zerre sevmemeyi öğrenmişler... Denizini, suyunu bile... Bu meselenin çözümünün KAAN'ı yapmaktan bile zor olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı. İşte Haşmet Babaoğlu'nun bugünkü yazısı:

  • 4
  • 10
Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

On iki yıl kadar öncesi...

Çeşme'nin en güzel kumsalında şiltemi sermiş güneşleniyorum.

Sezon başı ve şezlong tüccarları henüz tam tekmil çalışmaya geçmemişler...

Hava çok güzel; hafif bir meltem suyun tüylerini ürpertiyor.

Bakması bile keyifli...

Uzaktan tanıdığım üç beş delikanlı geliyor yanıma...

O zamanlar pek moda olan rengârenk ve pek şık sörf şortları ve şimdiden yanık tenleriyle pek havalılar.

Selamlaşıyoruz.

"Hemen suya girin, tadını çıkartın" diyorum.

İçlerinden biri yüzünü ekşiterek "Biz sevmiyoruz" diyor; "Güneşlenip kaçarız."

  • 5
  • 10
Dünya KAAN’ı konuşurken onlar sustu! Başarıyı görmezden gelenlere tepki: Ülkelerini zerre sevmiyorlar, uçağı nasıl sevsinler

Tuhafıma gittiğinden soracağım tutuyor:" Neden?"

"Sörf dalgası seviyoruz biz" diyor delikanlı; "Bu deniz göl gibi bir şey!"

Gözbebeklerinden Hollywood gençlik filmleri geçiyor, alnında altyazıları görüyorum...

"Kaliforniya'da bulundun mu?"

"Seneye okul bitince gideceğim; deniz dediğin okyanustur."

İyi de bu deniz de çok güzel falan diyecekken, vazgeçiyorum.

Düşünceler, hayaller, zevkler nasılsa uçup gitmiş, benim söyleyeceklerim gülünç kaçar...