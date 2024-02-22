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Milli muharip uçağı KAAN’dan yeni görüntü: 10 numara devrim yaptınız

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Milli muharip uçağı KAAN’dan yeni görüntü: 10 numara devrim yaptınız

Milli muharip uçağımız KAAN'ın uçuşuna ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi. Konuşmalar ise tüyleri diken diken etti. İşte tüm detaylar…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

DEMİRBAŞ: MÜKEMMEL BİR UÇUŞ OLDU

KAAN, TUSAŞ'ın Mürted Hava Meydanı pistinde yerden teker kesti. İlk uçuşta pilot koltuğunda, TUSAŞ'ın test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Uçuşa bir F-16 uçağı da eşlik etti. İlk uçuşu 13 dakika süren KAAN, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza çıktı.

Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olduktan sonra kariyerine test pilotu olarak devam etti. Test pilotu kariyerine National Test Pilot School'da kısa kurslar alarak başlayan Demirbaş, 2009 yılında bu okuldan sertifikasını aldı. 2015 yılında da International Test Pilots School'dan mezun olan Demirbaş, uluslararası alanda tanınan bir test pilotu olarak yetişti.

Demirbaş, The Society of Experimental Test Pilots tarafından 2016 yılında üye olarak kabul edildi. Demirbaş, dünkü uçuşun ardından şunları söyledi: "Önceliğimiz bugün bu uçağı sadece uçurmak değildi. 'Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız.' Hedefimiz park yerine gelmek ve bütün arkadaşlarımız ile kucaklaşmaktı. Milletimizin emanetini Allah'a şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Mükemmel bir uçuş oldu."

BEŞİNCİ ÜLKE OLDUK

ABD, Rusya ve Çin'in beşinci nesil savaş uçağı bulunuyor. Japonya da beşinci nesil savaş uçağının ilk uçuşunu 2016 yılında yapmıştı. KAAN'ın uçuşu ile birlikte Türkiye, beşinci nesil savaş uçağını gökyüzü ile buluşturan beşinci ülke oldu. Hindistan'ın da 2025'te uçurmayı planladığı beşinci nesil savaş uçağı projesi var.

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuşuna ait yeni ve uzun görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde KAAN'ın kalkış anı, kokpit, uçağın iniş anı ve projede yer alan ekibin görüntülerine yer verildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de KAAN'ın başarılı uçuşunun ardından projede yer alan ekibe hitaben, "On numara devrim yaptınız. On biri gelecek arkadan. Bu uçağı niye başardınız, çünkü inandığınız için başardınız." dedi.

Uçuşu gerçekleştiren Barbaros Demirbaş ise ekibe, "Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama bence değdi. Milletimiz her şeyin en güzeline layık." diyerek duygularını paylaştı.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

* Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

* İrtifa Tavanı: 55.000 ft

* Güç Limitleri: +9g/-3,5g

* Dahilî Silah Yuvası

* Superseyir Kabiliyeti

* Düşük Radar İzi

* Çoklu Görev Profili

* Hava-Hava Kabiliyeti

Milli muharip uçağı KAAN’dan yeni görüntü! MİLLİ MUHARİP UÇUĞI KAAN'DAN YENİ GÖRÜNTÜ!

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