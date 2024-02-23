İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti! İşte KAAN'ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli jetimiz KAAN’ın gökyüzüyle buluşması dünyada büyük yankı uyandırırken, jetin koltuğunda oturan pilot Barbaros Demirbaş ise tarihe geçti. Uzun süre Eskişehir 1. Ana Jet Üssünde Test filo Komutanlığında F-4 ve F-16 uçakları kullanan Barbaros Demirbaş’ın Test Filo Komutanlığı yaptığı dönemde Kanada’da test pilotluğu eğitimi aldığı öğrenildi. Demirbaş, International Test Pilots School'dan mezun olduktan sonra, uluslararası alanda tanınan başarılı pilot kariyerine Kaan’ın ilk uçuşunu da eklemiş oldu.
Milli savaş jeti KAAN ilk kez gökyüzüyle buluşması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk savunma ve havacılık alanında büyük bir adım olan KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda ise Barbaros Demirbaş yer aldı. Barbaros Demirbaş uçuşun ardından coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.
KAAN'ın ilk gökyüzüne çıkarıp, başarıyla pistine dönüş yapan pilot olarak tarih geçen Türk Pilot Barbaros Demirbaş'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığında başarılı meslek hayatının ardından TUSAŞ'ta test pilotu olarak görev yaptığı öğrenildi.
ULUSLARARASI TEST PİLOTLARI OKULUNDA EĞİTİM ALDI
Barbaros Demirbaş'ın Eskişehir 1. Ana Jet Hava Üssünde görev yaptığı dönemde 401. Test Filo Komutanlığı yaptığı, F-4 ve F-16 uçaklarında uçuş tecrübesinin bulunduğu öğrenildi.
Demirbaş'ın burada görev yaparken Kanada'da bulunan International Test Pilots School'dan (Uluslararası Test Pilotları Okulu) mezun olarak dünyadaki sayılı pilot arasında yer aldığı öğrenildi.
TÜRK HAVACILIK ENDÜSTRİSİNİN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLADI
Pilot Yarbay rütbesinde görev yaparken Türk Hava Kuvvetleri'nden TUSAŞ'a geçen Barbaros Demirbaş, 1996 yılında Hava Harp Okulundan mezun olduktan sonra Türk Hava Kuvvetleri ve sivil havacılıkta birçok uçakta uçuş deneyimi sağladı.
Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki önemli projelerde yer almak için kendini geliştiren başarılı pilot, KAAN'ın ilk uçuşunda yer alarak Türk havacılık endüstrisinin gelişimine büyük katkı sağlayıp kariyerinde de önemli bir aşama kaydetmiş oldu.
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