İlk uçuşunu yaparak tarihe geçti! İşte KAAN’ı gökyüzüyle buluşturan pilot Barbaros Demirbaş

Milli savaş jeti KAAN ilk kez gökyüzüyle buluşması hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırdı. Türk savunma ve havacılık alanında büyük bir adım olan KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda ise Barbaros Demirbaş yer aldı. Barbaros Demirbaş uçuşun ardından coşkulu kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.