23 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'li Mızraklı'nın algı operasyona AFAD'dan ders niteliğinde ayar! "İstemiyorum" dedi e-Devlet'ten başvurduğu ortaya çıktı

HDP'li Mızraklı'nın algı operasyona AFAD'dan ders niteliğinde ayar! "İstemiyorum" dedi e-Devlet'ten başvurduğu ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
ABONE OL
HDP’li Mızraklı’nın algı operasyona AFAD’dan ders niteliğinde ayar! İstemiyorum dedi e-Devlet’ten başvurduğu ortaya çıktı

Terörden tutuklu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın kuradan kendisine çıkan 'deprem konutu' üzerinden yaptığı algı operasyonunu AFAD Diyarbakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla patlattı. Mızraklı'nın ikiyüzlü tiyatrosuna yönelik AFAD, "28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. İptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.

TOKİ'nin yıkılan ve ağır hasar alan evlerin yerine inşa ettiği konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

HAK SAHİBİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI

Terörün siyasi ayağı HDP eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne L Tipi Cezaevi'nde bulunan Mızraklı'ya ait merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Aslan Apartmanı'ndaki daire, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü.

Hak sahipliği doğan Mızraklı'ya ait evde abisinin oturduğu ve depremzede olduğu öğrenildi.

"İSTEMİYORUM" DEDİ E-DEVLET'TEN BAŞVURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mızraklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla algı operasyonuna soyunarak ikiyüzlü bir tutum sergiledi.

Mızraklı, "Gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlede ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler." diyerek yalan ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.

AFAD DİYARBAKIR YALAN SİLSİLESİNİ PATLATTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir.

DERS NİTELİĞİNDE AYAR: İPTAL TALEBİNİZ VARSA BAŞVURMANIZ YETERLİDİR

Bahse konu başvurunuzun iptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA