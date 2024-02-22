HDP'li Mızraklı'nın algı operasyona AFAD'dan ders niteliğinde ayar! "İstemiyorum" dedi e-Devlet'ten başvurduğu ortaya çıktı

AFAD DİYARBAKIR YALAN SİLSİLESİNİ PATLATTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir.