HDP'li Mızraklı'nın algı operasyona AFAD'dan ders niteliğinde ayar! "İstemiyorum" dedi e-Devlet'ten başvurduğu ortaya çıktı
Terörden tutuklu HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın kuradan kendisine çıkan 'deprem konutu' üzerinden yaptığı algı operasyonunu AFAD Diyarbakır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla patlattı. Mızraklı'nın ikiyüzlü tiyatrosuna yönelik AFAD, "28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir. İptali hususunda talebiniz varsa noter onaylı feragatname ile Valiliğimize (AFAD) başvurmanız yeterlidir." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor.
TOKİ'nin yıkılan ve ağır hasar alan evlerin yerine inşa ettiği konutlar hak sahiplerine dağıtılmaya başlandı.
HAK SAHİBİ OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Terörün siyasi ayağı HDP eski Eş Genel Başkanı terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile birlikte Edirne L Tipi Cezaevi'nde bulunan Mızraklı'ya ait merkez Yenişehir İlçesi'nde bulunan Aslan Apartmanı'ndaki daire, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar görmüştü.
Hak sahipliği doğan Mızraklı'ya ait evde abisinin oturduğu ve depremzede olduğu öğrenildi.
"İSTEMİYORUM" DEDİ E-DEVLET'TEN BAŞVURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Mızraklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla algı operasyonuna soyunarak ikiyüzlü bir tutum sergiledi.
Mızraklı, "Gerek pandemi gerekse deprem süreçlerinde şehrimde halkımla beraber olmamı engelleyenlerin elinden çıkmış işlede ben olmam. Yalnız namuslu bir iş yapıp çadırda, konteynerde olan bir hak sahibine versinler." diyerek yalan ifadeler kullanmaktan geri kalmadı.
AFAD DİYARBAKIR YALAN SİLSİLESİNİ PATLATTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kurumumuz tarafından yapılan incelemede; Kahramanmaraş merkezli deprem afeti nedeni ile şahsınıza ait ağır hasarlı konut için 28.07.2023 tarihinde e-Devlet üzerinden hak sahipliği başvurusu yaptığınız tespit edilmiştir.
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