Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi! "Çanakkale Türküsü"ne eşlik etti

Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterirken, Başkan Erdoğan sözlerine, "Bugün Denizli yine bir başka güzel. Esen yeller seni söyler Denizli, açan güller seni söyler Denizli, bütün yollar seni söyler Denizli, yarenimsin, cananımsın, canımsın Denizli. Rabb'im seni kem gözlerden korusun." diyerek başladı. Başkan Erdoğan havası ayrı güzel, insanı ayrı güzel, coğrafyası bir başka güzel Denizli'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söylemişti.