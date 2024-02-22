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Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi! "Çanakkale Türküsü"ne eşlik etti

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Giriş Tarihi: 22.02.2024 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
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Başkan Erdoğan keman çalan genci dinledi! Çanakkale Türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Öte yandan Başkan Erdoğan küçük genç kızın çaldığı "Çanakkale Türküsü'ne" eşlik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisince Denizli'deki 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

Vatandaşlar mitinge yoğun ilgi gösterirken, Başkan Erdoğan sözlerine, "Bugün Denizli yine bir başka güzel. Esen yeller seni söyler Denizli, açan güller seni söyler Denizli, bütün yollar seni söyler Denizli, yarenimsin, cananımsın, canımsın Denizli. Rabb'im seni kem gözlerden korusun." diyerek başladı. Başkan Erdoğan havası ayrı güzel, insanı ayrı güzel, coğrafyası bir başka güzel Denizli'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söylemişti.

Halk müziğe sanatçısı Özay Gönlüm'ün derlediği Denizli türküsünde? "Asmam yıkıldı, suyu sıkıldı. Bugün goca gızı görmedim canım sıkıldı." dediğini aktaran Başkan Erdoğan, "Bizim de Denizli'ye gelip sizlerle kucaklaşmayınca canımız sıkılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de, keman çalan öğrenciyle sohbet etti, Çanakkale türküsünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini paylaştı.

GENÇ KIZA TAVSİYE: KEMANIN YANINDA UT ÇALMAYI DA ÖĞREN

Başkan Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.

Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

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