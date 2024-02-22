22 Şubat 2024, Perşembe
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KAAN göklerde Yunan medyası şaşkın! "Komşu"da neler oluyor?
Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın gökyüzüyle buluşması dünya gündeminde geniş yer buldu. Birçok medya kuruluşu, KAAN'ın ilk uçuşunu "dönüm noktası" olarak yorumladı. Yunanistan’da ki gazete ve dergiler KAAN’ın uçuşuşunu manşetten verdi. Peki KAAN sonrası “komşu”da neler oluyor A Haber muhabiri İlhan Tahsin detayları aktardı.