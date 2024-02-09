Başak Demirtaş'ın adaylık süreci şantaj mıydı? DEM-CHP'nin yol haritası Kandil'den mi? A Haber'de çarpıcı sözler
DEM Parti Başak Demirtaş'ı CHP'ye karşı koz olarak mı kullandı? Lütfü Savaş neden adaylıktan vazgeçmiyor? CHP Hatay adayını değiştirecek mi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Kandil talimat verdi. Başak Demirtaş adaylıktan çekildi.
Edirne, Saraçhane-Kandil üçgeninde yeni planlar için düğmeye basıldı.
Kandil'in istemediği Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesi CHP cephesinde mennuniyetle karşılandı.
Demirtaş dışında gösterilecek adayın CHP için daha az riskli olacağı kaydedildi. Gözler DEM Parti'nin İstanbul için açıklayacağı isme çevrildi.
CHPde yaşanan güç savaşı nedeniyle parti meclisi toplantısı 12 Şubat'a ertelendi. Bunda DEM Parti'nin Başak Demirtaş kararının da etkili olduğu belirtildi.
İki parti arasında ilçe bazında ittifak görüşmeleri sürüyor.
Ekrem İmamoğlu da DEM yetkilileri ile temas halinde. Adalar ve Esenyurt'ta iş biliği zemini aranıyor. Bu ilçelerin DEM Parti'ye bırakılması ya da CHP'nin DEM'in işaret edeceği isimleri aday göstermesi gündemde.
Terörist başlarının talimatları, '"muhalefeti Kandil mi dizayn ediyor'' yorumlarını beraberinde getirdi. CHP ile DEM arasında İstanbul dışındaki kentlerde uzlaşı arayışları hız kazandı.
DEM Parti, Mersin ve Manisa'da sürpriz bir gelişme olmazsa CHP'yi destekleyecek. Adana ve İzmir'de de tarafların uzlaşıya yakın olduğu belirtildi.
Bursa'da ise DEM Parti CHP'yi destekleme karşılığında yıldırım ilçesini isteyebileceği kaydedildi.
Gazeteci Ekrem Kızıltaş siyasetin sıcak gündem başlıklarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Tahmin ediyorum CHP ile DEM Parti arasında pazarlıklar hala sürüyor. Son açıklama yapılıncaya kadar ve bence daha doğrusu büyük ihtimalle biz 20 Şubat'a kadar bu konuda ne gibi gelişmeler olduğunu izlemek zorunda kalacağız. Çünkü DEM Parti aday açıklayabilir ama açıkladığında CHP ile aralarındaki köprüleri atıp atmadığını anlamak için güçlü bir profili mi aday gösterdiler, biraz zorlaması için mi aday gösterildi yoksa spor olsun diye mi gösterildi buna bakmak gerekiyor.
"UYDURUK ADAY ÇIKARIN BİZİ DESTEKLEYİN"
Çünkü aralarındaki pazarlıkta her ne kadar CHP'nin yeni eş mi diyeceğiz ne diyeceğiz bilmiyorum Genel Başkanı şeffaf ve açık bir ilişki olacak demiş olsa da DEM Parti ile CHP arasındaki yapılacak anlaşmanın tüm detaylarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz malum. Çok da iş birliği yapıyormuş gibi gözükmeyelim siz uyduruk bir aday çıkarın ama bizi destekleyin denilmiş olabilir. Bunu biz aday profilinden anlayabiliriz.
Ya da hakikatten aralarındaki işler aralarındaki işler pek iyi gitmemiştir dolayısıyla güçlü bir profil çıkarıp arkasında durup durmayacakları yine 20 Şubat ama galiba bunu 3 Mart'a kadar uzatabiliriz. Sebebi 20 Şubat'ta adaylıklar belli olacak. Ama YSK bildiğim kadarıyla kesin aday listelerini 3 Mart'ta açıklayacak. Bu yüzden bu tartışmalar hala su kaldıracak gibi.
DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK SÜRECİ ŞANTAJ MIYDI?
Başak Demirtaş'ın adaylığı ise kısmen DEM içerisindeki bazı sıkıntılarla alakalı bence. Kısmen de DEM'in CHP ile bak işte böyle bir adayı İstanbul'dan koyabiliriz böyle bir aday olduğunda sizin adayınızın 5 sene bu şehre hizmet etmek yerine daha çok tatil yapan başka hedefler peşinde koşan adayınızın işi iyice zorlaşır demeye de yaradı bence.
BAŞAK DEMİRTAŞ'A "KANDİL VETOSU" MU?
Kandil'den gelen bir talimat hatta yenilen bir fırça sonrası Demirtaş adaylığını geri çekti. Dolayısıyla Kandil ittifak yapın dediği için büyük ihtimalle DEM Parti şu anda CHP ile olan iş birliğini nasıl yürüteceği konusunda görüşmeler yürütüyor olmalı.
LÜTFÜ SAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇMİYOR
Tekrar aday gösterilmesi herhalde CHP'deki karar vericileri de aşan bir şey olmuş olmalı. Çünkü yaşanan olay her ne kadar kendisi provokasyon falan dese de yaşanan olay o büyük acıyı yaşayan Türkiye'de deprem sırasında en büyük yıkımı yaşayan insanların büyük ihtimalle bu kadar da olmaz diyerek dile getirdikleri tepkilerdi.
Büyük ihtimalle seçimde kazanamayacak demektir.
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