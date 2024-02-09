Son dakika: İşte AK Parti’nin Antalya ilçe adayları! Başkan Erdoğan açıkladı...

60 MİLYON TURİST HEDEFİ

Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Turist sayısını 2002'deki 13 milyondan nasıl 57 milyona çıkardıysak inşallah 60 milyon hedefini tutturacağız.

Ülkemizin 2. büyük partisi ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Ama bakıyorsunuz gündemlerinde ipe sapa gelmez lafları bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Türkiye'de neler olduğundan haberleri dahi yok.

"CHP, BİR ALACAKARANLIK SİYASETİ İÇİNE GİRMİŞTİR"

Biz bay Kemal ile en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Özgür Özel'in ise sesi çıkmıyor. İşte bay Kemal'i Ankara'da bir köşeye hapsettiler. CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. Bu siyasetlerini ülkeye bulaştırmalarına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu durumu içimizi acıtıyor. Önümüzdeki seçimler şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması dışında CHP'de de taşların yerine oturmasını sağlayacak. Bizim de milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz olacak.

Antalya'yı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturup en üst lige taşıyacağız. Birlikten güç doğar. Bu inançla gece gündüz demeden koşturacağız.