Son dakika: İşte AK Parti'nin Antalya ilçe adayları! Başkan Erdoğan açıkladı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan şehirlerin CHP ile irtifa kaybettiğinin altını çizerken "Tüm şehirleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenirken "Dikkat et Özgür Efendi! Bay Kemal'in sırtına inen hançer sana da gelebilir" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarının ardından AK Parti'nin Antalya ilçe adaylarını da tek tek tanıttı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"ANTALYA'YI ÖZLEMİŞİZ"
Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Antalyalılara saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Akdeniz'in incisi, ülkemizin turizm başkenti, tarımın, sanayinin, diplomasinin lokomotifi Antalya'da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ahde vefanız, aşkınız için her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim aramızdaki bu dayanışmayı daim eylesin diyorum. Antalya'yı özlemişiz.
"MİLLETE HİZMET İÇİN BAHANE ARAMADIK"
Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk kez göreve geldiğimizde önümüze çıkan engellere, zorluklara ve maruz kaldığımız haksızlıklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Millete hizmet yolunda bahane aramadık. Bahanelere sarılmadık. Kolayı seçenlerden asla olmadık. Belediyemizin kaynaklarını en doğru, en etkin ve hakkaniyetli şekilde kullanarak hemşerilerimizin sorunlarına çözüm ürettik.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak çeşitlenen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız.
BİR BEŞ SENE DAHA KAYBA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Amacımız özellikle muhalefetin idaresi altında durumu kötüleşen şehirlerimizi girdaptan çıkarıp hak ettikleri standarda çıkarmaktır. İstanbul, Ankara, Antalya berbat oldu. Gerçek belediyecilikle tekrar buluşturmakta kararlıyız. Antalya'mızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. Hakan Tütüncü kardeşimiz şehrimize hizmete hazırdır.
31 Mart'ta Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum.
YÜKSEK SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ SUNACAĞIZ
Şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı kuşatıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız.
31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız?
60 MİLYON TURİST HEDEFİ
Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Turist sayısını 2002'deki 13 milyondan nasıl 57 milyona çıkardıysak inşallah 60 milyon hedefini tutturacağız.
Ülkemizin 2. büyük partisi ve yöneticileri nelerle uğraşıyor? CHP'nin yapması gereken her başlıkta bizim karşımızda daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Ama bakıyorsunuz gündemlerinde ipe sapa gelmez lafları bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Türkiye'de neler olduğundan haberleri dahi yok.
"CHP, BİR ALACAKARANLIK SİYASETİ İÇİNE GİRMİŞTİR"
Biz bay Kemal ile en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Özgür Özel'in ise sesi çıkmıyor. İşte bay Kemal'i Ankara'da bir köşeye hapsettiler. CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. Bu siyasetlerini ülkeye bulaştırmalarına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu durumu içimizi acıtıyor. Önümüzdeki seçimler şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması dışında CHP'de de taşların yerine oturmasını sağlayacak. Bizim de milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz olacak.
Antalya'yı hak ettiği eser ve hizmetlerle buluşturup en üst lige taşıyacağız. Birlikten güç doğar. Bu inançla gece gündüz demeden koşturacağız.
İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI
İşte adaylar:
Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan
Aksu Belediye Başkan Adayı: Durmuş Kaan Şahin
Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel
Demre Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz
Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Bekir Kıvrım
Elmalı Belediye Başkan Adayı: Durmuş Ali Gökçe
Finike Belediye Başkan Adayı: Cenk Şimşek
Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy
Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Ali Gülen
İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen
Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş
Kemer Belediye Başkan Adayı: Rahman Şeker
Kepez Belediye Başkan Adayı: Rıza Sümer
Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Sadık Önal
Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Orhan Tekin
Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Durali Kolpak
ANTALYA HAVALİMANI'NDAN AÇILIŞ TÖRENİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı Şeref Salonu Açılış Töreni'ne katıldı.
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