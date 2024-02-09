Kandil'den talimat geldi CHP toplantıyı erteledi! Kent uzlaşısı altında PKK'nın partisine belediye verecekler! DEM onayı şartı...
Yerel seçimlere artık sayılı günler kalırken CHP içinde yaşanan aday belirleme kaosu ve iç hesaplaşmaya DEM Parti de dahil oldu. PKK'nın partisi İstanbul'da destek karşılığında CHP'den ilçe belediyeleri talep ederken bu durumdan dolayı CHP'nin bugün yapılacak aday tanıtım toplantısı yeniden ertelendi. Kandil'den gelen talimat sonrası kent uzlaşısı fikrine yönelen CHP'nin İstanbul'da kalan ilçelerde DEM Parti'nin onayladığı isimleri aday yapması gündemde. Bu karar sonrası adaylarında değişikliğe gidecek olan CHP bugün açıklanması beklenen İstanbul ilçeleri ve Çankaya adayının duyurusunu ileri bir tarihe erteledi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile PKK'nın partisi DEM Parti arasında da pazarlıklar zirve yaptı.
PKK, DEM Parti'nin İstanbul adayı olması beklenen Başak Demirtaş'ın adaylıktan çekilmesini isterken PKK elebaşı Mustafa Karasu DEM'e mesaj gönderdi.
PKK'DAN YOL HARİTASI
Karasu adeta iki partiye ittifak konusunda yol çizerken iş birliğinin önemine vurgu yapıp "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" dedi.
"HESAPLAŞMANIN MERKEZİ İSTANBUL"
Elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da sürece dahil oldu. Kartal'ın PKK kanalına konuk olduğu programda "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" dedi.
Kartal 'kent uzlaşısı' söylemine sığındı, "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir. En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli" diyerek CHP - DEM'e istikamet çizdi.
KİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR?
DEM Parti'de Başak Demirtaş'ın yerine İstanbul için DEM Parti Genel Başkanvekili Meral Danış Bektaş, Sırrı Sakık, Ali Kenanoğlu'nun adı geçiyor.
İSTANBUL İLÇELER ÜZERİNDEN PAZARLIK BAŞLADI
CHP yandaşı Cumhuriyet'in haberine göre DEM Parti kanadı Demirtaş'ın çekilmesinden sonra İstanbul için düşünülen adayın önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtirken, CHP kanadı da İstanbul'da ilçeler üzerinden bir işbirliği formülünün ortaya çıkabileceğini aktarıyor. Bu kapsamda kurmaylar DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" tarifini işaret ediyor.
KANDİL ERTELEMESİ!
CHP yandaşı Cumhuriyet'in haberine göre CHP ile DEM Parti arasında İstanbul özelinde yapılan görüşmeler nedeniyle CHP'nin bugün yapılması beklenen parti meclisi toplantısı pazartesi gününe alındı. Parti kurmayları ertelemenin gerekçesi olarak hafta sonu bazı bölgelerde yapılacak ön seçimleri işaret etse de olayın arka planında Kandil'den onaylanması gereken adaylar bekleniyor.
DEM CHP'Yİ AVUCUNUN İÇİNE ALDI
DEM Parti'nin Başak Demirtaş'ın aday adaylığından çekilmesinin ardından bugün İstanbul adayını açıklaması bekleniyordu. Ayrıca CHP kurmayları DEM Parti ile yapılan görüşmeler ışığında İstanbul'da ilçe adaylarının belirlenmesinde "kent uzlaşısı" formülünün çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.
CHP DEM PARTİ'NİN İSTEDİĞİ İSİMLERİ ADAY YAPACAKLAR
Partinin Adalar, Esenyurt gibi bazı ilçelerde DEM Parti'nin de destekleyebileceği, kent uzlaşısı tanımına uyan adaylar üzerinde durduğu belirtildi.
HATAY'DA YENİDEN ANKET
Öte yandan, toplantıların ertelenmesinin bir diğer nedeninin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş üzerindeki tartışmalar olduğu söyleniyor. Savaş'ın son olarak adaylıktan çekilmeyeceğini söylemesine karşın hafta sonunda bölgede tekrar geniş kapsamlı bir anket yapılması bekleniyor.
ÇANKAYA KRİZİ BİTMEK BİLMEDİ
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken gözler CHP'nin bir türlü belirleyemediği Çankaya adayına çevrildi.
İzmir'de istediğini alamayan İmamoğlu Çankaya ile intikamını almak isterken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'nin aday olmasını istedi. Alternatif olarak İzmir'de aday gösterilemeyen Buğra Gökçe'yi de öne süren İmamoğlu parti içinde söz geçirme derdinde. Özgür Özel ise kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yaparak İmamoğlu'na karşı 2-0 öne geçmeye çalışıyor.
KILIÇDAROĞLU DA DEVREDE
CHP, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da boş durmadığı Çankaya adayı için lobi faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi.
Kurultay sürecinde kendisine destek veren belediye başkanlarının tek tek tasfiye edilmesinden rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu'nun, Alper Taşdelen ile sık sık temas halinde olduğu, Taşdelen'in yeniden aday gösterilmesi için çalıştığı öne sürüldü.
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