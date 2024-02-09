Katliamın gölgesinde 18. cuma! İsrail polisi Filistinlilerin namaz kılmasına izin vermiyor
Bugün Gazze'de İsrail katliamının 126. günü. İsrail ordusu güneyde saldırılarını yoğunlaştırırken gece boyunca çok sayıda Filistinli yine katledildi. Diğer yandan cuma namazı öncesi Kudüs'te ise gergin bir bekleyiş var. Son durumu Kudüs'te bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
İşgalci Terör Örgütü İsrail'in sözde askerlerinin işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda dün en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı. Bölgede ölenlerin sayısı enkaz altındakilerle birlikte artık 30 binin de üstüne çıktı.
NAMAZ KILMAK İSTEYENE GEÇİT YOK
Gazze'de katliam devam ederken Kudüs'te eziyet de sürüyor. Katiller sürüsü, Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına bu cumada izin vermiyor. Mescidin etrafı yine barikatlarla sarılırken etten duvar ördüler ve namaz kılmak isteyenlere geçit vermiyorlar. İsrail'in sözde polisleri geçtiğimiz haftalarda olduğu keyfi uygulamalar yapıyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
İSRAİL POLİSİNİN ZULMÜ
MEHMET GEÇGEL/Saat 12.00 itibarıyla yaşananlar: Katliamın gölgesinde 18. cuma yaşanıyor. Olaylı bir "Cuma" beklediğimizi öncelikli olarak söyleyelim. Zira geride halan tüm haftalarda İsrail polisi namaz kılmak isteyenlere izin vermedi, gaz ve ses bombaları ile müdahale etti. Sözde polisler yine Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını sarmış durumda. Gençlerin içeri girmesine kesinlikle izin vermiyorlar. İçeri giremeyen gençler namazı kendi mahalle ve sokaklarda kılmak istiyor ancak orada da İsrail polisi biber gazı ile copla ve TOMA ile müdahale ediyor. TOMA mahallelerin iç kısımlarına kadar girip lağım kokan kimyasal suyu sıkıyor. Mescide sadece yaşı ileri olanlar girebiliyor o da İsrail polisinin keyfi uygulamasına göre oluyor.
KATİL BİBİ'YE ATEŞKES TEPKİSİ
MEHMET GEÇGEL/Saat 10.30 itibarıyla yaşananlar: İsrail'in Gazze'de katliamı devam ediyor. Bilindiği üzere Katil Netanyahu ateşkes teklifini reddetti. Bu durum rehine yakınları tarafından öfkeyle karşılandı. Tel Aviv ve Batı Kudüs'te rehine yakınlarının öfkesi dinmiyor. Netanyahu'ya karşı protestolar devam ediyor. Dün başlayan protestolar gece saatlerine kadar devam ediyor. Savunma Bakanlığı önünde toplanan rehine yakınları ve kalabalık bir grup karayolunu ulaşıma kapattı.
AÇLIKTAN ÖLÜM
Öte yandan Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü açıkladı. Açlık nedeniyle insanların hastalıklara karşı güçsüz kaldığı da belirtildi. Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından insan yardım erişimlerinin engellendiğini duyurdu.
KATLİAMIN GÖLGESİNDE 18. CUMA
Bugün katliamın gölgesinde 18. cuma yaşanıyor. Sabah saatlerinde İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını abluka altına almış durumda. Geride bıraktığımız tüm cumalarda İsrail polisi namaz kılmak isteyenlere izin vermemişti. İçeri girmek isteyen gençlere izin verilmedi ve gaz bombası ve kimyasal su atıldı. Bunun yanında Ateşkesin iptal olması nedeniyle Tel Aviv yönetimine karşı tepkiler artıyor. Netanyahu kana doymuyor ve insanların güvenli diye sığındığı Refah'a saldırı talimatı verdi. Eğer oraya bir saldırı olursa artık Gazzelilerin sığınacağı hiçbir yer kalmıyor.
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