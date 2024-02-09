Katliamın gölgesinde 18. cuma! İsrail polisi Filistinlilerin namaz kılmasına izin vermiyor

İSRAİL POLİSİNİN ZULMÜ

MEHMET GEÇGEL/Saat 12.00 itibarıyla yaşananlar: Katliamın gölgesinde 18. cuma yaşanıyor. Olaylı bir "Cuma" beklediğimizi öncelikli olarak söyleyelim. Zira geride halan tüm haftalarda İsrail polisi namaz kılmak isteyenlere izin vermedi, gaz ve ses bombaları ile müdahale etti. Sözde polisler yine Mescid-i Aksa'nın dört bir yanını sarmış durumda. Gençlerin içeri girmesine kesinlikle izin vermiyorlar. İçeri giremeyen gençler namazı kendi mahalle ve sokaklarda kılmak istiyor ancak orada da İsrail polisi biber gazı ile copla ve TOMA ile müdahale ediyor. TOMA mahallelerin iç kısımlarına kadar girip lağım kokan kimyasal suyu sıkıyor. Mescide sadece yaşı ileri olanlar girebiliyor o da İsrail polisinin keyfi uygulamasına göre oluyor.