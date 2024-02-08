Kandil'den CHP'ye ayar! DEM ile ittifak sürecine yol haritası çizdiler: Asıl hesaplaşma İstanbul'da olacak
Yerel seçimlere çok az bir süre alırken DEM Parti'de Başak Demirtaş İstanbul adaylığından el çektirildi. CHP ile Kandil arasında pazarlıklar hızlanırken PKK elebaşları da sürece dahiş oldu. PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal "Asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak" ifadeleriyle "Bize muhtaçsınız" mesajını CHP'ye verdi. Kent uzlaşısı söylemi de yeniden alevlenirken Kartal "Bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir." dedi. İşte detaylar...
PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun DEM'e gönderdiği "b çağrısı sonrası Demirtaş adaylıktan çekildi.
ADAYLIĞA DÖNÜŞMEYECEK
Kandil'in el çektirmesi sonra Başak Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
"ADAY OLMAMASI GÖRÜŞÜNE VARILDI"
DEM Parti'den ise "Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır" açıklaması geldi.
CHP KANDİL'E TAVİZ VERDİ
CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşulurken pazarlık iyiden iyiye kızıştı.
Bilindiği üzere CHP ile DEM arasındaki ittifak pazarlığı iyiden iyiye kızışmış vaziyette. Adayların resmi olarak açıklanmasına günler kala CHP, İstanbul'da Adalar ve Esenyurt'u koz olarak kullanıyor. DEM Parti'nin ise CHP'den büyükşehirlerin yönetiminde söz hakkı, İstanbul'da ilçeler, İBB Meclisi'nde koltuk ve İBB'de temsil derecesi yüksek makam talepleri mevcut.
Tam da bu noktada terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Demirtaş, PKK'nın müdahalesiyle eşinin adaylıktan çekilmesi sonrası "Halkımız bize güvensin ne yaptığımızı biliyoruz" çıkışı yaptı. Bu durum "CHP hem DEM'e hem de Kandil'e hangi tavizleri verdi?" sorusunu akıllara getirdi.
PKK ELEBAŞLARI DA SÜRECE DAHİL OLDU
CHP - DEM - Kandil hattında gelişen kirli pazarlığa PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan sonra PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal da müdahil oldu.
PKK'ya bağlı bir TV kanalına konuk olan Kartal'a "Kıyamet aslında İstanbul üzerinden kopuyor. Çünkü öyle görünüyor ki asıl hesaplaşma İstanbul üzerinde olacak. Yerel seçimlerle ilgili sizin değerlendirmeniz nedir?" sorusu yöneltildi.
PKK'DAN CHP'YE "BİZE MUHTAÇSIN" MESAJI
"Seçimler her zaman önemli bir mücadele zeminidir" diyen Remzi Kartal, "Günümüzde tek muhalefet DEM Parti'nin temsil ettiği demokrasi cephesidir" diyerek CHP'ye "Bize muhtaçsınız" mesajı gönderdi.
Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımlayarak büyük bir skandala imza atan Kartal, "AKP için İstanbul önemli, herkes için İstanbul önemli. CHP için de DEM Parti için de. Bu temelde de bir mücadele yürütülecek" şeklinde konuştu.
PKK elebaşı iş birliği karşılığı CHP'nin nelere boyun eğdiğini de açık açık dillendirdi; bu süreçte eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi ve sözde Kürt sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Remzi Kartal şu ifadeleri kullandı;
Geldiğimiz süreç faşizmin çökertilmesi, APO'nun özgürleştirilmesi ve Kürt sorununun çözülmesi diyoruz. Her şey buraya kilitlenmiş. Onun için Türkiye'deki seçimlerde de DEM Parti'nin 3. yol olarak kendisini anlatmasıdır.
"CHP İLE PAZARLIĞI SIKI TUTUN" MESAJI
CHP ve DEM yürüttükleri kirli iş birliği ve at pazarlığı sürecinde 'kent uzlaşısı' söylemine sığınıyor. Bu bağlamda PKK'nın sözde yönetici Remzi Kartal, hem DEM'e hem de CHP'ye yol haritası çizdi. DEM'e "Pazarlıkta elinizi sıkı tutun, ne koparırsanız kardır" mesajı gönderdi.
Kartal, "Kent uzlaşısı... Bu çok önemli. Kentler, ilçeler, her alan... En küçük birimde bile bütün güçler bir araya gelmeli. Onun için bu seçimlerde de hem kürdistan hem de metropollerde kent uzlaşısı temelinde güçlü bir 3. yol politikası yürütülmelidir" açıklamasında bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kelle paça yanında sönük kalıyor! Kat kat daha yararlı çorbayı doktorlar açığa çıkardı!
- Diyanet 2024 fitre bedelini açıkladı! Fıtır sadakası ne kadar oldu?
- Adenovirüs nedir, belirtileri neler? Adenovirüs enfeksiyonu bulaşıcı mı, nasıl bulaşır, tedavisi neler?
- Turabi elendi mi, gitti mi? Survivor Turabi'ye ne oldu, kendi isteğiyle mi ayrıldı? Turabi kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- MEB 2. DÖNEM ORTAK SINAV TAKVİMİ 2024 | 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte?
- Listeye bak hesabını yap! Emekliliğinizi 1 değil 2 değil tam 6 yıl öne çekecek! 1999 ve 2008 sonrası 47-50 yaşa tablo güncellendi
- Emekliye 5.000+5.000+15.000 TL ödeme cepleri taşıracak! Tarih netleşti! 10.000 TL gövde maaş alan SSK, Bağkur'luya en az...
- Depremzedelere kira yardımı uzatıldı mı, uzatılacak mı, son gün ne zaman? 2024 AFAD Afetzede kira yardımı ne kadar, kaç TL?
- Şanlıurfa deprem konut kurası CANLI İZLE | 07 Şubat Çarşamba Şanlıurfa deprem konutları kurası ASİL-YEDEK hak sahipleri listesi
- Yapay Zekadan TÜRK IRKÇILIĞI! CHATGPT skandal söylemleriyle ağızları açık bıraktı! Ahaber.com.tr sordu, cevabı şaşırttı: “Müdahale sonucu olabilir”
- TOKİ 132 KONUT SATIŞI CANLI İZLE | 6-7 Şubat 2024 TOKİ 26 ilde konut açık arttırma hak sahibi sonuçları...
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM EKPSS Şubat ayı engelli memur atamaları nasıl yapılacak?