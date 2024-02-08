Kandil’den CHP’ye ayar! DEM ile ittifak sürecine yol haritası çizdiler: Asıl hesaplaşma İstanbul’da olacak

PKK'DAN CHP'YE "BİZE MUHTAÇSIN" MESAJI

"Seçimler her zaman önemli bir mücadele zeminidir" diyen Remzi Kartal, "Günümüzde tek muhalefet DEM Parti'nin temsil ettiği demokrasi cephesidir" diyerek CHP'ye "Bize muhtaçsınız" mesajı gönderdi.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan illerini sözde 'kürdistan' olarak tanımlayarak büyük bir skandala imza atan Kartal, "AKP için İstanbul önemli, herkes için İstanbul önemli. CHP için de DEM Parti için de. Bu temelde de bir mücadele yürütülecek" şeklinde konuştu.

PKK elebaşı iş birliği karşılığı CHP'nin nelere boyun eğdiğini de açık açık dillendirdi; bu süreçte eli kanlı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi ve sözde Kürt sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi.