DEM Parti İstanbul adayını bugün açıklayacak mı? Aday kim olacak? İşte kulislerde konuşulanlar...

Kandil'in talimatı ile Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylıkta çekilmesi ''muhalefeti Kandil mi dizayn ediyor?'' yorumlarını beraberinde getirdi. DEM Parti'nin Demirtaş kararı sonrası CHP parti meclisinin pazartesi gününe ertelenmesi dikkat çekti. İki parti arasında devam eden ittifak görüşmelerindeki son durumu ve kulislerde konuşulanları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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