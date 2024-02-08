CHP'den DEM Parti'nin Bebek katili Öcalan eylemine ziyaret! Bağlamalı eğlence rezaletine skandal açıklama: Naçizane desteklerimizi sunduk
Türkiye yerel seçimlere giderken 'kaybedeceğiz' korkusuna kapılan CHP, terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti ile kirlik pazarlık için vites yükseltti. Başak Demirtaş daha önce adaylık sinyali verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Kandil'in talimatıyla aday olmayacağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Esenyurt İlçe Teşkilatı bebek katili Abdullah Öcalan için özgürlük talebi ile başlattığı 'adalet nöbeti'ni ziyaret etti. Bununla da yetinmeyen CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergün, PKK sloganlarının atıldığı binada bağlama çalıp görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Naçizane desteklerimizi sunduk." diyerek skandal ifadeler kullandı.
Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP, PKK'nın siyasi kolu DEM ile ittifak için saflarını iyiden iyiye sıklaştırdı.
Başak Demirtaş, DEM Parti'den İBB adayı olmaktan vazgeçtiğini duyurdu. Demirtaş, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
KANDİL'DEN "PAZARLIĞI SIKI TUTUN" ÇAĞRISI
Kandil'deki ininden açıklama yapan PKK elebaşı Mustafa Karasu, DEM'e CHP'li yol haritası çizdi. İş birliğini 'çok önemli' olarak niteleyen Karasu, "Pazarlığı sıkı tutun, ittifakı güçlendirin" çağrısı yaptı. Gelişme üzerine Başak Demirtaş adaylıktan çekilmişti.
CHP KANDİL İŞ BİRLİĞİ!
Bir yandan da CHP'nin direkt Kandil'le anlaştığı, DEM'in düşük profilli aday çıkarıp İmamoğlu'na alan açacağı konuşuluyor.
Öte yandan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ise dört duvardan pazarlığa dahil oldu. Demirtaş, "DEM Parti kimsenin payandası değil" diyerek el yükseltti.
TALİMATI KANDİL VERDİ
Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığı kanıt olarak gözler önüne serdi.
CHP'DEN DEM PARTİ'NİN BEBEK KATİLİ ÖCALAN EYLEMİNE ZİYARET
PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'adalet yürüyüşü' başlattı. DEM Parti binalarında da Öcalan'a özgürlük talebiyle çeşitli eylemler gerçekleştiriliyor. DEM'in ortağı CHP'nin de bu eylemlere destek verdiği ortaya çıktı.
SKANDAL PAYLAŞIM: NAÇİZANE DESTEKLERİMİZİ SUNDUK
CHP Esenyurt İlçe Teşkilatı, DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görüntüler partinin ilçe teşkilatına ait resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı. 29 Ocak'ta paylaşılan görsele şu skandal not düşüldü:
"Esenyurt DEM Parti ilçe Başkanlığını ziyaret ederek, tecritte yakınlarını kaybetmiş Barış Annelerimiz ile sohbet ettik, naçizane desteklerimizi sunduk. Tecrit bir insanlık suçudur ve bu suça iştirak eden her kimse Halkın lanetini alacaktır. Yaşasın adalet, yaşasın halkların kardeşliği."
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