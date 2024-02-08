CHP’den DEM Parti’nin Bebek katili Öcalan eylemine ziyaret! Bağlamalı eğlence rezaletine skandal açıklama: Naçizane desteklerimizi sunduk

TALİMATI KANDİL VERDİ

Kandil, DEM'e Başak Demirtaş yerine daha düşük profilli bir aday çıkartılması için talimat yolladı. Amaç ise DEM Parti oylarının CHP'li Ekrem İmamoğlu'na kaymasıydı. PKK elebaşı Mustafa Karasu "Var olan ittifakları sürdürmek gerekiyor" diyerek DEM'e "CHP ile ittifak yapın" mesajı yolladı. Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'u ise skandal sözlerle hedef aldı. Mustafa Karasu'nun bu sözleri CHP-DEM ve Kandil arasındaki kirli pazarlığı kanıt olarak gözler önüne serdi.